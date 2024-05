Analyse on-chain : nouveau régime inflationniste pour l’Ether (ETH) ?

Malgré une performance notable de l'ETH la semaine passée, l'activité on-chain de du réseau Ethereum reste ralentie. La quantité d'offre détruite par l'EIP-1559 ne permet pas de compenser la création d'ETH nécessaire à la rémunération des validateurs, provoquant une nouvelle hausse du taux d'inflation de l'ETH. Analyse on-chain de la situation.

L'ETH frôle les 4 000 dollars

Le cours de l’Ether (ETH) a enregistré une performance notable la semaine passée suite à l'approbation ETF ETH par la SEC, quittant les 3 200 dollars en début de semaine pour frôler les 4 000 dollars au cours des derniers jours.

Malgré une action de prix explosive après plusieurs mois de sous-performance, les fondamentaux de l'ETH ne suivent pas la même tendance.

En effet, l'activité on-chain de l'ETH est en phase de ralentissement depuis peu, provoquant un nouveau régime inflationniste pour l'offre d'ETH. Voyons cela de plus près.

Figure 1 : Cours de l'Ether

Activité on-chain du réseau Ethereum

Tout comme le BTC, l’ETH voit son activité on-chain évoluer au cours des cycles du marché, les périodes de bear market marquant une chute du nombre d’adresses ETH actives et les bull market attirant de nouveau les utilisateurs à mesure que les prix s’apprécient.

En baisse continue depuis le sommet de mai 2021, le nombre d’adresses ETH actives a entamé une nouvelle phase de croissance en octobre 2023, atteignant un pic de 590 000 adresses actives en mars 2024.

Notons que malgré la récente nouvelle de l’approbation des ETF ETH et la soudaine hausse du marché, aucun pic d’activité n’a été enregistré (pour le moment).

Figure 2 : Nombre d'adresses ETH actives par jour

Un constat similaire est offert via la mesure du nombre de transactions quotidien, avec une évolution de l’activité suivant les phases d’expansion du marché de l’ETH. Si le réseau Ethereum connaît une activité d’échange accrue depuis octobre 2023, un certain ralentissement s’est installé depuis le sommet local de mars, portant à croire que les investisseurs attendent des prix plus élevés pour s’engager de nouveau.

Figure 3 : Nombre de transactions par jour

En nous référant au prix médian du gas, qui tend à augmenter de manière drastique lors des périodes de forte activité, nous pouvons remarquer depuis le sommet de mars (lorsqu'une transaction pouvait coûter jusqu’à 50 gwei à exécuter), les prix du gas ont chuté proche de leurs valeurs les plus basses sur 5 ans.

Cela suggère que l’activité on-chain du réseau Ethereum, bien qu’en régime haussier, est en cours de ralentissement après l’effervescence du début d’année 2024.

Figure 4 : Prix quotidien du gas

Nouveau régime inflationniste pour l’Ether

L’évolution de l’offre d’ETH, notamment sa réduction via les mécanismes de l’EIP-1559, constitue l'une des améliorations très médiatisées par les enthousiastes du passage au Proof of Stake (PoS).

La théorie veut que lors des périodes de fortes activités du réseau Ethereum, notamment lorsque d’importantes quantités de frais de transactions sont payées, ces dernières soient envoyées vers une adresse morte afin d’être « brûlés ».

Cela permet de retirer cette portion d’ETH de l’offre en circulation et de composer la création monétaire issue des rendements de staking offerts aux validateurs pour leur prise de risque.

Ainsi, la dynamique nette de l’offre d’ETH (création - destruction) évolue en fonction du nombre de validateurs actifs et de la quantité de gas dépensée par l’activité on-chain, comme illustré ci-bas.

Figure 5 : Dynamiques post-Merge de l'offre d'ETH

Depuis peu, la quantité d’ETH en circulation a repris une tendance inflationniste, ce qui signifie que la quantité d’offre détruite par l’EIP-1559 ne permet pas de compenser la création d’ETH nécessaire à la rémunération des validateurs.

Par conséquent, le taux d’inflation de l’ETH est redevenu positif, signalant que la dynamique de l’offre est redevenue inflationniste.

Figure 6 : Taux d'inflation post-Merge de l'ETH

Au total, depuis le passage du Proof of Work (PoW) au Proof of Stake, l’offre d’ETH a connu 4 régimes d’inflation et de déflation alternés, pour une réduction nette d’environ 800 000 ETH, soit une baisse de 0,66 % depuis septembre 2022.

Figure 7 : Quantité d'ETH en circulation

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

In fine, les données de cette semaine suggèrent qu'un certain ralentissement de l'activité on-chain s'est installé sur le réseau Ethereum depuis le sommet local de mars, malgré un régime typique de marché haussier.

En dépit d'une légère chute du nombre de validateurs actifs, la quantité d'offre détruite par l'EIP-1559 ne permet pas de compenser la création d'ETH nécessaire à la rémunération des validateurs et le taux d'inflation de l'ETH est redevenu positif.

Sources – Figures 1 à 5 : Glassnode

