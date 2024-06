Analyse on-chain : les spéculateurs pivotent-ils vers l’Ether (ETH) ?

L’Ether semble reprendre du poil de la bête grâce aux nouvelles positives des ETF. Du côté des marchés dérivés, un sentiment d’optimisme souffle de manière visible et les spéculateurs s’intéressent désormais plus à l’ETH qu’au BTC.

L'ETH consolide sur son support

Le cours de l’Ether (ETH) a enregistré une performance notable à la fin du mois de mai suite à l'approbation des ETF ETH par la SEC, quittant les 3 200 dollars en début de semaine pour frôler les 4 000 dollars.

Stabilisé au-dessus du support des 3 700 dollars, l'ETH fait depuis preuve d'une force relative, le marché n'offrant aucun retracement depuis 2 semaines. Quel est le contexte sur les marchés spot et dérivés ? Analyse on-chain de la situation.

👉 Comment acheter de l'Ethereum (ETH) en 2024 ? Méthode simple et rapide

Figure 1 : Évolution du cours de l'Ether

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

L’Ether reprend des couleurs

Suite à une sous-performance notable au cours de l’année 2023 et au début de l’année 2024, l’Ether semble enfin reprendre du poil de la bête.

Le ratio ETH/BTC, mesurant la force relative de l’ETH face au BTC, en chute depuis plus de 2 ans, a enregistré à la fin du mois de mai une performance haussière statistiquement élevée suite aux rumeurs puis aux annonces d’approbation des ETF ETH spot par la SEC.

Avec une hausse mensuelle de plus de 20 % face au BTC, l’ETH est désormais en capacité de revenir dans la course, attirant de nouveau l’attention des investisseurs et des capitaux après une longue période d’apathie. L’essai reste toutefois à transformer.

Figure 2 : Ratio ETH/BTC

En étudiant plus en profondeur la rentabilité du marché de l’ETH sur les derniers mois, il semble que l’Ether soit - tout comme pour le BTC - aux portes d’un contexte de marché euphorique.

Avec près de 96 % de l’offre en circulation détenue en profit, une vaste majorité des détenteurs d’ETH est en plus-value sur cette cryptomonnaie. Cette valeur, statistiquement élevée, correspond avec les périodes de forte rentabilité des marchés haussiers précédents.

Nous pouvons toutefois noter que le pourcentage d’offre en profit de l’ETH n’a pas encore atteint le seuil critique des 99 %, lequel signale une saturation du profit au sein du marché et aide à identifier les sommets locaux et cycliques.

Figure 3 : Pourcentage d'offre en profit de l'ETH

Ayant établi qu’une vaste majorité des détenteurs d’ETH est en profit, il devient pertinent de jauger le degré de profit latent moyen du marché. Un ratio MVRV au-dessus de 2,4 (profit latent de + 140,%) signalerait que les investisseurs d’ETH couvent des bénéfices conséquents, accroissant l’incitation à la vente.

Pourtant, malgré un profit latent proche de la saturation en février, le MVRV actuel de l’ETH affiche une valeur de 2,1, soit un profit latent de +110 % en moyenne.

Si la rentabilité de l’ETH reste en-deçà des niveaux de surchauffe pour le moment, un franchissement du niveau des 4 000 dollars amènera le marché dans un état de fort profit latent, ce qui pourrait précipiter la prise de profit des investisseurs.

Figure 4 : Ratio MVRV de l'ETH

👉 Pour mieux comprendre l'analyse on-chain, visionnez notre podcast explicatif :

Les spéculateurs s’emparent de l’ETH

Du côté des marchés dérivés, un sentiment d’optimisme souffle de manière visible. L’intérêt ouvert de l’ETH, mesuré en unités natives, signale une forte hausse de positions ouvertes sur le marchés des contrats à terme de l’ETH.

Suite à l’apathie survenue en 2022 et 2023, l’intérêt ouvert a enregistré une hausse de près de 30 % en mai, frôlant les 4 millions d’ETH. Cette hausse de la spéculation coïncide avec les rumeurs d’approbation des ETF ETH spot qui circulaient il y a quelques semaines.

Figure 5 : Intérêt ouvert de l'ETH

Le taux de financement des contrats perpétuels, servant de jauge pour le biais haussier/baissier des marchés dérivés, a enregistré des valeurs particulièrement hautes entre janvier et mars 2024, signalant une forte surchauffe spéculative alors même que l’intérêt ouvert était stable autour des 3 millions d’ETH.

Après une purge temporaire de l’effet spéculatif durant la correction d’avril, le taux de financement croît de nouveau, suggérant que le biais haussier sur l’ETH se renforce depuis l’approbation des ETF Ethereum spot.

Figure 6 : Taux de financement de l'ETH

Finalement, en comparant les taux de financement du BTC et de l’ETH, nous pouvons identifier les périodes lors desquelles le biais haussier domine sur l’un ou l’autre des 2 leaders du marché.

Si le marché des cryptomonnaies semblait surtout porter un biais haussier sur le BTC en février - mars (suite à l’approbation des ETF BTC spot), la tendance s’est aujourd’hui inversée. En effet, le biais haussier de l’ETH semble actuellement gagner du terrain, laissant augurer un comportement similaire des spéculateurs face au lancement des ETF ETH spot à venir.

Figure 7 : Différences entre les taux de financement de l'ETH et du BTC

👉 Retrouvez les analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Research :

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Synthèse de cette analyse on-chain de l'Ether

In fine, les données de cette semaine montrent que même si l’Ether (ETH) semble reprendre du poil de la bête grâce aux nouvelles positives des ETF, l’'essai reste toutefois à transformer. Alors qu’une vaste majorité des détenteurs d’ETH sont en profit, leur rentabilité est sous les niveaux qui pourrait augurer une surchauffe du marché.

Du côté des marchés dérivés, un sentiment d’optimisme souffle de manière visible, l’intérêt ouvert enregistrant une hausse de près de 30 % en mai. Le biais haussier des contrats à terme sur l’ETH se renforce depuis l’approbation des ETF Ethereum spot et il semble que les spéculateurs s’intéressent désormais plus à l’ETH qu’au BTC.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.