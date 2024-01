Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) : les baleines achètent la baisse ?

Le pourcentage d’offre en profit ayant atteint une forte rentabilité, l'excès de bénéfice des détenteurs de Bitcoin a finalement engendré une correction du marché au cours des dernières semaines. Alors qu'une phase de distribution caractéristique des marchés haussiers se manifeste, les baleines reprennent une accumulation intense. Analyse on-chain de la situation.

Le BTC corrige sous les 44 000 dollars

Suite à l'annonce de l'approbation des ETF Bitcoin spot, le cours du BTC a corrigé jusqu'à atteindre le support on-chain des 38 000 dollars. Alors qu'un rebond se manifeste, les dynamiques de fond du marché prennent un nouveau tournant.

Aujourd'hui, nous analyserons l’état actuel de la rentabilité du marché, les cycles de distribution de l’offre en circulation et le comportement d’accumulation des baleines afin d'illustrer les mécaniques qui impactent les tendances à long terme du marché du BTC.

Des profits statistiquement élevés

Si l’année 2023 a marqué la reprise haussière du cours du BTC après le bear market de 2021 - 2022, l’année 2024 marque l’enregistrement de profits statistiquement élevés au sein du marché.

Le graphique suivant mesure le pourcentage de l’offre en circulation qui est détenue en profit, qui offre un proxy de la rentabilité globale du marché du BTC.

Les valeurs statistiquement élevées et faibles ont été représentées comme au cours de nos précédentes analyses afin de discerner les périodes de forte/faible rentabilité de l’offre coïncidant avec les sommets/bottoms locaux et cycliques.

Figure 1 : Pourcentage de l'offre en circulation détenue en profit

Nous pouvons remarquer que le pourcentage d’offre en profit a atteint le seuil statistique de forte rentabilité au cours du mois de janvier. Le profil de profit actuel ressemble beaucoup à ceux de juillet 2016, juin 2019 et août 2020.

Lors de ces périodes, l’excès de profit des détenteurs de BTC a engendré une saturation du marché et un mouvement de prise de profit, provoquant une correction du prix à court terme.

Une structure semblable est visible au sein de la cohorte des investisseurs à long terme (LTH), qui sont entrés dans un état de profit latent très important lorsque le BTC a dépassé les 35 000 dollars.

Figure 2 : Pourcentage de l'offre des LTH détenue en profit

Ces périodes ont historiquement marqué des épisodes de ralentissement du prix, catalysées par l’initiation d’une phase de distribution à grande échelle de l’offre dite « ancienne ».

👉 Pour mieux comprendre l'analyse on-chain, visionnez notre podcast explicatif :

Lancement de la phase de rajeunissement

Lorsqu’une portion suffisamment importante de l’offre en circulation est en profit, une incitation à la prise de profit - et donc à la dépense - se manifeste.

À partir de ce moment, une chute drastique de l’offre dite « ancienne », en dormance depuis plusieurs années se forme.

Cette distribution cyclique est le mécanisme par lequel l’offre des investisseurs à long terme et des HODLers est vendue à profit aux nouveaux entrants durant les phases avancées des marchés haussiers.

Tout porte à croire que nous nous situons actuellement au début de cette phase de distribution.

Figure 3 : Part des BTC âgés de 1 à 7 ans sur l'ensemble de l'offre en circulation

La conséquence nécessaire de cette distribution des BTC anciens est un « rajeunissement » de l’offre, qui circule à nouveau et s’échange entre les spéculateurs à court terme à un rythme rapide.

Parallèlement, une hausse notable de l’offre détenue par les spéculateurs à court terme (STH) est visible depuis peu, signalant à la fois un rajeunissement important et une forte demande d’achat de la part de ce groupe.

Une hausse continue de l’offre à court terme est à prévoir à mesure que le marché haussier en cours progressera dans sa phase avancée, puis dans sa phase finale.

Figure 4 : Offre détenue par les STH

L’offre à court terme se mettra alors à chuter, signalant la capitulation des spéculateurs et le lancement de la phase de maturation et de HODLing de l’offre, qui caractérise les marchés baissiers du BTC.

Ces observations sont corroborées par les récents pics de ravivement de l’offre de BTC âgée de plus d’un an.

Cette semaine, plus de 15 000 anciens BTC ont été remis en circulation, ce qui équivaut au niveau de rajeunissement des bull markets de 2016 - 2018 et 2020 - 2021, mais aussi des capitulations à grande échelle de novembre 2019 et 2023.

Figure 5 : Nombre de BTC âgés d'un an et plus remis en circulation

👉 Retrouvez les définitions des termes l'analyse on-chain dans notre lexique exclusif

Les baleines achètent la baisse

Une des réponses les plus curieuses du marché à l’approbation des ETF Bitcoin spot et à la récente correction du marché est une divergence totale dans le comportement d’accumulation des entités on-chain.

En nous attardant sur le comportement des baleines , nous pouvons remarquer une forte croissance de leur nombre au cours des dernières semaines.

Il semble qu’une portion assez fortunée des participants ait décidé d’accumuler un maximum de BTC. Sauraient-ils quelque chose que nous ignorons, ou anticipent-ils simplement le marché haussier à venir ?

Figure 6 : Nombre d'entités détenant plus de 1000 BTC

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Finalement, les données de cette semaine indiquent que le pourcentage d’offre en profit a atteint le seuil statistique de forte rentabilité au cours du mois de janvier. Le profil de profit actuel ressemble beaucoup à ceux de juillet 2016, juin 2019 et août 2020.

L'excès de profit des détenteurs de BTC a finalement engendré une saturation du marché et un mouvement de prise de profit, provoquant une correction du prix à court terme.

Une phase de distribution de l'offre « ancienne », caractéristique des marchés haussiers, commence à se manifester, avec plus de 15 000 BTC âgés de plusieurs années dépensés au cours du mois de janvier.

De leur côté, les portefeuilles détenant de 1 000 à plus de 10 000 BTC, regroupés sont la qualification de « baleines », ont repris une activité d'accumulation intense depuis que le cours du BTC corrige.

Sauraient-ils quelque chose que nous ignorons ou anticipent-ils simplement le marché haussier à venir ?

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

