Analyse on-chain : l’Ether (ETH) parviendra-t-il à sortir du lot ?

L'Ether (ETH) peine encore à superformer le BTC et le marché en général, ne semblant pas parvenir à sortir du lot pour le moment. En dépit d’une action de prix terne, l’offre d’ETH continue de chuter grâce aux mécanismes de l’EIP-1559, réduisant de plus en plus l’offre disponible à l’achat.