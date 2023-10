Analyse on-chain de l'Ether (ETH) : ETH de nouveau inflationniste ?

Depuis le mois de septembre, l’offre d’ETH est en augmentation, provoquant une légère inflation nette de 0,2% en octobre. Ce phénomène est en grande partie du au fait que l’activité sur le réseau Ethereum est très basse en ce moment.

Retournement haussier de l'offre d'ETH

Alors que The Merge et le passage du réseau Ethereum depuis le PoW au PoS (signalé en bleu sur la courbe ci-dessous) devaient amener l’offre de l’ETH à chuter structurellement, les résultats pratiques signalent des imperfections.

Bien que la trajectoire de l’offre d’ETH soit déflationniste si on mesure la variation nette de l’offre depuis The Merge, il semble que le taux d’inflation de l’ETH se rapproche de valeurs positives depuis le mois de septembre et que l’offre en circulation soit en hausse de près de 150 000 ETH.

Figure 1 : Offre d'ETH en circulation

Aujourd’hui, nous explorons les dynamiques de l’offre d’ETH depuis The Merge et mesurons l’activité on-chain du réseau Ethereum afin de comprendre la récente hausse de l’offre d’ethers en circulation.

Dynamiques post-Merge de l’offre d’ETH

En observant de plus près les composants de la variation de l’offre d’ETH, l’évolution de la variation nette de l’offre détaille la situation de manière claire. Nous pouvons alors séparer la dynamique post-Merge de l’offre d’ETH en trois périodes distinctes :

Septembre 2022 - Février 2023 : Les variations de l’offre sont haussières mais minimales, le taux d’inflation est positif mais très bas ;

Mars - Septembre 2023 : l’offre d’ETH entre dans un phase de déflation croissante qui atteint son pic en mai et une variation nette de l’offre de plus - 647 000 ETH ;

Depuis Septembre 2023 : la courbe se redresse et l’offre en circulation augmente à nouveau, une légère inflation est enregistrée en septembre et octobre, qui semble ralentir depuis cette semaine.

Figure 2 : Variation nette de l’offre d’ETH

L’évolution du taux d’inflation de l’ETH corrobore ces observations et signale un comportement à nouveau inflationniste de l’offre d’ETH en octobre. Alors que le taux d’inflation moyen de l’ETH était de 4,5% avant le lancement de l’EIP-1559 (destruction d'ETH à chaque transaction), The Merge a fait chuter le taux à 0,2 % en septembre 2022.

Cette réduction déjà remarquable de l’inflation s’est ensuite muée en une déflation croissante qui a atteint son pic en mai 2023, avec un taux négatif de -8%. Depuis, le taux d’inflation net s’est peu à peu rapproché de 0, jusqu’à redevenir positif récemment comme nous l’avons démontré.

Figure 3 : Taux d'inflation net de l'ETH

Ce phénomène s’explique par la faible activité on-chain du réseau Ethereum au cours des derniers mois, qui a réduit le taux de destruction de l’offre sans impacter le taux d’émission de l’ETH.

Activité on-chain du réseau Ethereum

En nous plongeant dans les mesures de l’activité du réseau Ethereum, il semble que les participants ne soient pas particulièrement engagés. En effet, le nombre d’adresses actives baisse depuis le pic de mai 2021, enregistrant une chute de près de 50% par rapport aux niveaux d’activité du bull market et un recul de -18% depuis le Merge.

Figure 4 : Adresses Ethereum actives

De plus, le volume de transfert en unités natives (ETH) se situe aussi très bas, signalant une chute de -70% depuis le Merge. Cela s’explique par l’apathie générale et le doute qui caractérisent les périodes suivant les bear market, où les investisseurs sont encore assez frileux et n’osent pas revenir sur le réseau.

Figure 5 : Volume de transfert [ETH]

La faible activité en cours sur le réseau Ethereum en ce moment génère moins de burn de token via l’EIP 1559 sans impacter le taux d’émission de l’ETH. Cela provoque une hausse de l’offre d’ETH lors des périodes de basse activité et une forte chute de l’offre lors des périodes d’activités accrues.

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Au final, les données de cette semaine indiquent que l’offre d’ETH est en augmentation depuis le mois de septembre 2023, enregistrant une hausse de près de 150 000 ETH. En réponse, le taux d’inflation a retrouvé des valeurs positives en octobre, générant une légère inflation nette de 0,2%.

Ce phénomène est en grande partie du au fait que l’activité sur le réseau Ethereum est très basse en ce moment, et ce pour plusieurs raisons :

Les investisseurs ont du mal à revenir après un bear market et prennent du temps à retrouver la confiance nécessaire à une hausse de l’activité économique sur Ethereum ;

et prennent du temps à retrouver la confiance nécessaire à une hausse de l’activité économique sur Ethereum ; Les frais de gas élevés effraient certains utilisateurs qui préfèrent explorer d’autres solutions, délaissant le réseau Ethereum pour des environnements plus attrayants.

Il reste maintenant à voir si la récente action de prix et la poussée haussière du marché permettra d’attirer suffisamment d’intérêt pour que l’activité on-chain reprenne et que le taux d’inflation retrouve des valeurs négatives.

Sources – Figures 1 à 5 : Glassnode

Risque élevé de perte en capital

