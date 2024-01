Analyse on-chain : comment l'approbation des ETF impacte-elle le marché des cryptomonnaies ?

La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé les ETF Bitcoin spot sans que la nouvelle n’impacte véritablement le cours du BTC. En réponse à cela, les marchés spot et dérivés ont adopté des comportements variés, entre optimisme latent et prudence quant à la tendance à court terme du marché.

La SEC approuve les ETF Bitcoin Spot

La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé les ETF Bitcoin spot, marquant une étape majeure dans l’intégration des cryptomonnaies au le système financier traditionnel.

L’annonce de cette nouvelle n’a pas eu d’impact haussier palpable sur le cours du Bitcoin, celui-ci ayant même commencé à corriger depuis lundi, franchissant par le bas le niveau des 44 000 dollars.

Aujourd’hui, nous évaluerons l’état des marchés spot et dérivés du BTC afin d’établir une référence pour les mois à venir, le but étant de pouvoir déceler des potentiels changements structurels sur les marchés au cours de l’année 2024.

Impact de la nouvelle entourant les ETF Bitcoin sur les marchés spot

Notre études des marchés spot se concentrera sur 3 acteurs distincts du secteur :

Les exchanges centralisés (CEX) , qui sont un proxy du désir de souveraineté des détenteurs de BTC ;

, qui sont un proxy du désir de souveraineté des détenteurs de BTC ; Les plateformes OTC (Kraken, BSR) , qui mesurent une partie partie du flux d’offre et de demande des institutionnels ;

, qui mesurent une partie partie du flux d’offre et de demande des institutionnels ; Les avoirs et les flux de l’ETF Bitcoin spot canadien Purpose, qui offrent un aperçu non-exhaustif du comportement des investisseurs professionnels de la finance traditionnelle (TradFi).

Les réserves de Bitcoin des exchanges ont très peu réagi suite à l’annonce de l’approbation des ETF par la SEC.

Bien que d’aucuns pourraient supposer que lesdits ETF provoqueraient d’importants volumes de retraits sur les marchés spot afin de constituer leurs propres réserves de BTC, rien de tel n’est visible pour le moment.

Notons au passage que les réserves de BTC des exchanges commencent l’année 2024 au même niveau que pour l’année 2023, avec près de 2,36 millions de BTC.

Figure 1 : Réserves de BTC des exchanges centralisés

Le graphique ci-haut permet de séparer les derniers mois en 3 périodes :

Mars - mai 2023 : dominance des dépôts, avec près de 10 000 BTC envoyés vers les exchanges, notamment dans un but de prise de profit sur à la hausse du début d’année 2023 ;

Juin - septembre 2023 : dominance des retraits alors que le BTC stagne entre 25 000 et 30 000 dollars. Une période d’indécision et d’accumulation lente caractérise l’été 2023 ;

Septembre 2023 - janvier 2024 : les réserves des CEX retrouvent les niveaux du début d’année 2023 et stagnent de manière volatile. Un équilibre oscillant entre l’accumulation de dernière minute (FOMO) et la prise de profit rythme les flux.

Les plateformes OTC telles que Kraken ou BSR représentent des outils de choix pour les investisseurs institutionnels et nous procurent un proxy des flux d’offre et de demande de ces derniers.

Ici, nous pouvons noter une importante variation des réserves de BTC des plateformes OTC, passant de 6 238 BTC au mois de janvier 2023 à seulement 469 BTC au mois de janvier 2024.

Figure 2 : Réserves de BTC des plateformes OTC

Si la première partie de l’année 2023 a vu ces réserves augmenter, une chute significative s’est entamée en juin 2023.

Il est fortement plausible que cet assèchement des réserves des plateformes OTC soit le résultat d’une demande accrue de la part d’acteurs institutionnels ayant pour but de se constituer des réserves de BTC durant la deuxième partie de l’année 2023.

Nous pouvons aussi suivre les tendances d’accumulation/distribution de l’ETF Bitcoin spot canadien Purpose, qui offre un aperçu partiel du comportements des investisseurs professionnels.

Figure 3 : Flux entrants et sortants de l'ETF Bitcoin Spot Purpose

L’ETF spot Bitcoin canadien a fait preuve d’un intérêt significatif envers le BTC en augmentant son exposition de manière progressive jusqu’à détenir plus de 35 000 BTC pour le compte des ses clients : un record pour l’année 2023.

Depuis peu pourtant, l’ETF a entamé une distribution notable, avec un flux sortant de près de 1 200 BTC le 13 janvier

Compte tenu des anticipations de correction du fonds aux mois de février, mai et août 2023, il est tout à fait possible que les gestionnaires de l’ETF réduisent leur exposition au BTC dans l’optique d’une potentielle chute du prix dans les jours à venir.

Le comportement des investisseurs sur les marchés dérivés

Le comportement des investisseurs sur les marchés dérivés a aussi montré des signes quelque peu divergents.

Pour commencer, le 11 janvier (le jour où ont été lancés les ETF Bitcoin spot US sur différentes bourses telles que le Nasdaq ou le NYSE), le volume échangé à travers ProShares Bitcoin Strategy (BITO), VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) et Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF) a atteint un nouvel ATH.

Alors qu’une hausse graduelle des volumes d’échanges était visible sur ces instruments financiers depuis décembre 2023, un très fort engouement s’est emparé des marché à terme des ETF.

Les volumes sont ainsi passés de 500 millions de dollars par jour en décembre à près de 2 milliards de dollars en 24 heures il y a peu.

Figure 4 : Volume d'échange des ETF Bitcoin Futures

En 2 jours, la part de marché des ETF Bitcoin Spot face aux ETF Bitcoin Futures est passée de 0 à près de 75 %, signalant que ces nouveaux produits financiers dominent désormais le secteur des ETF crypto.

Une nouvelle ère vient de s’installer et le pont entre la finance traditionnelle et le marché des cryptomonnaies est plus fort que jamais.

Figure 5 : Parts de marché des ETF Bitcoin Spot face aux ETF Bitcoin Futures

Cela dit, l’activité spéculative sur les marchés dérivés reste particulièrement calme, avec un intérêt ouvert total en stagnation aux alentours de 390 000 BTC depuis le mois de septembre 2023.

Il semble que l’appétence pour le risque sur les marchés dérivés n’est toujours pas revenu de manière significative depuis la purge qui a fait suite à l’effondrement de FTX.

Figure 6 : Intérêt ouvert total des contrats à termes sur le BTC

L'intérêt ouvert total provenant à plus de 75 % de Binance et du Chicago Mercantile Exchange (CME) - 2 entités désormais contrôlée par les États-Unis -, l’influence du marché US sur les cours spot et dérivés du BTC est désormais largement avérée.

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Finalement, les données de cette semaine suggèrent que les marchés spot et dérivés ont adopté des comportements variés, entre optimisme latent et prudence quant à la tendance à court terme du cours du BTC.

Les réserves de BTC des exchanges ont très peu été impactées suite à l’annonce de l’approbation des ETF par la SEC alors que celles des des plateformes OTC sont en chute libre.

Après une accumulation en fin d’année 2023, les gestionnaires de l’ETF Bitcoin Spot Purpose réduisent leur exposition au BTC dans l’optique d’une potentielle chute du prix dans les jours à venir.

Les volumes des ETF Futures Bitcoin ont atteint 2 milliards de dollars le 11 janvier alors que la part de marché des ETF Bitcoin Spot face aux ETF Bitcoin Futures est passée de 0 à près de 75 % en 48 heures.

L’activité spéculative sur les marchés dérivés reste particulièrement calme, avec un intérêt ouvert total en stagnation depuis septembre 2023.

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

