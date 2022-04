Analyse on-chain du Bitcoin (BTC ) – Une structure de marché indécise ?

Le Bitcoin tient la barre des 40 000 $

Le cours du Bitcoin (BTC) oscille autour du support des 40 000 $ et adopte une structure de prix particulièrement indécise.

En état de consolidation tout au long du premier trimestre 2022, le bitcoin imprime toutefois des creux successifs de plus en plus hauts, semant le doute quant à sa tendance à court et moyen terme pour de nombreux investisseurs.

Figure 1 : Cours journalier du Bitcoin (BTC)

Cette semaine, nous étudierons la durée de vie des BTC dépensés puis l’état de profitabilité des investisseurs à court et long terme avant d’aborder la sécurité du réseau et le comportement de la cohorte des mineurs.

L’ancienneté des dépenses chute

Entamons cette analyse par l’étude du compte de Jours de Pièces (JP) détruits au cours des dernières semaines.

Particulièrement efficace afin d’identifier le comportement de dépense des investisseurs aguerris et des HODLers, le graphique ci-dessous permet de distinguer deux phases de dépense distinctes :

les périodes de forte destruction de JP (vert) indiquent que d’anciens BTC sont dépensés dans une optique de prise de profit et servent de catalyseurs lors de marchés haussiers ;

(vert) indiquent que d’anciens BTC sont dépensés dans une et servent de catalyseurs lors de marchés haussiers ; les périodes de faible destruction de JP (rouge) sont signe d’un rajeunissement des dépenses et témoignent d’un comportement d’épargne de la part des investisseurs long-terme.

Figure 2 : Jours de Pièces Détruits



Nous pouvons alors remarquer qu’au cours des derniers mois, la tendance baissière de la destruction de JP s’est atténuée. De plus, lors de la récente hausse ayant ramené le BTC aux portes des 50 000 $ est apparu un pic de destruction de 20 millions de JP indiquant une dépense modérément âgée.

Le même schéma comportemental est lisible sur le graphique des bandes d’âges de volume dépensé (SVAB), où l’on peut toutefois observer que les dépenses de bitcoins âgés de plus de 6 mois sont en baisse constante depuis mars 2022.

Figure 3 : Bandes d’âges de volume dépensé (SVAB)



Il semble donc que le pic de destruction mentionné plus haut soit un phénomène de dépense isolé et ne constitue pas à ce jour une tendance globale impliquant un grand nombre d’investisseurs.

En nous rapportant à l’âge moyen des UTXO dépensés, nommé ASOL, nous pouvons étayer davantage cette thèse. L’ASOL est un indicateur de durée de vie fonctionnant comme suit :

les valeurs hautes et les hausses indiquent que l’âge moyen des dépenses est élevé , signe que les investisseurs à long terme dépensent leurs avoirs ;

et les hausses indiquent que , signe que les investisseurs à long terme dépensent leurs avoirs ; les valeurs basses indiquent que la majorité des UTXO dépensés sont jeunes et peu matures.

Figure 4 : Âge moyen des UTXO dépensés (ASOL)



Nous retrouvons donc une hausse similaire de l’ASOL en fin d’année 2020 et en début d’année 2021, suivie d’une baisse constante des pics indiquant une absence de structure de dépense haussière identifiable.

Corroborant les éléments précédents, la vivacité, définie comme le ratio entre la somme de JP détruits et la somme de tous les JP jamais créés, continue de chuter, signe que l’accumulation reste le comportement dominant au sein du marché.

Figure 5 : Vivacité



Un tiers du marché en état de perte

Tournons-nous ensuite vers les métriques relatives à l’état de profitabilité du marché et de ses cohortes. Outils essentiels, ils permettent de jauger l’ampleur des pressions de ventes ou d’achat, mais aussi les réactions des investisseurs face aux stimuli du marché.

Commençons par mettre en évidence un fait saillant : l’offre de BTC en circulation estimée en état de perte (et donc plus susceptible d’être dépensée) est désormais presque similaire à celle enregistrée lors la baisse finale de la capitulation de mai-juin 2021.

Figure 6 : Offre en perte



Avec près de 6 millions de BTC en état de perte latente (un tiers des BTC en circulation), le marché couve actuellement une forte pression de vente potentielle, bien que sa structure soit sensiblement différente.

En effet, le suivi des gains et des pertes réalisées indique clairement que la période actuelle (jaune) n’est pas dominée par les ventes, tel que cela fut le cas en mai-juin 2022 (rouge).

Figure 7 : Pertes et Profits Réalisés



De retour à l’état de range, l’action de prix à court terme exacerbe donc les prises de pertes et de profits, fournissant un catalyseur aux pressions vendeuses et acheteuses.

Du côté des investisseurs à court terme (STH), participants sensibles à la volatilité, l’état de perte latente domine encore largement, mais n’a pas atteint le niveau de douleur (>99% des avoirs de la cohorte en pertes) enregistrée lors de baisses finales, signe qu’une chute du prix n’est pas à exclure.

Figure 8 : Offre détenue en Perte ou en Profit par les STH



Les investisseurs à long terme (LTH), bien que majoritairement profitables, partagent une portion similaire de l’offre en état de perte (15% à 16%) avec les STH. Ils sont cependant moins susceptibles de dépenser leurs BTC lors d’une baisse, préférant le comportement de HODL et d’accumulation.

Figure 9 : Offre détenue en Perte ou en Profit par les LTH



L’état de profitabilité du marché reste néanmoins peu alarmant, avec moins de la moitié de l’offre en perte et des LTH peu propices à la vente. Si une chute du prix venait à se produire, le comportement à court terme des STH donnerait la direction pour les prochains jours.

Les mineurs attendent le prochain marché haussier

En ce qui concerne le réseau Bitcoin, le temps est au beau fixe. La capacité de calcul nécessaire pour forger un bloc atteint 200 Exahash, assurant une sécurité élevée du réseau par les mineurs désormais remis de la Grande Migration liée aux interdictions d’exploitation minière en Chine.

Figure 10 : Hash Rate



Le Pouls de Minage, calculant l’écart entre l’intervalle de bloc moyen sur 14 jours et le temps cible de 10 minutes oscille quant à lui proche de sa zone neutre.

Les valeurs de cet oscillateur peuvent être interprétées comme le nombre de secondes d’accélération (négatif) ou de ralentissement (positif) des blocs minés par rapport au temps de bloc cible de 600s.

Figure 11 : Mining Pulse



Nous pouvons identifier aisément les périodes de ralentissement (vert), liées directement à la chute du hashrate. Cela se produit généralement lorsque le hashrate ralentit plus que les ajustements de difficulté à la baisse, et indique que les mineurs se déconnectent, expliquant le pic connu en juillet 2021.

Il apparaît ainsi que le réseau Bitcoin, aussi bien sur le point de la sécurité que sur celui du rythme, performe de manière saine, malgré une activité on-chain loin des niveaux connus lors de marchés haussiers.

Figure 12 : Réserves des Mineurs



La cohorte des mineurs se révèle quant à elle très conservatrice depuis l’ATH de novembre 2021. Après une prise de profit coordonnée de presque 30 000 BTC entre janvier et avril 2021, ces entités, reconnues pour être à la fois des vendeurs compulsifs pour les dépenses d’OPEX et des HODLers à forte conviction, se montrent pour le moins prudentes.

En effet, le Changement de Position Nette des Mineurs, calculé en tant que la moyenne mensuelle des flux nets associés aux portefeuilles de cette cohorte, accuse de forts flux sortants en début 2021 liés à une destruction de jetons élevée, signe de prise de profit.

Figure 13 : Changement de Position Nette des Mineurs



Une mineure partie de ces participants cède ensuite à la pression de vente en juillet 2021, forcée de liquider une portion de son épargne afin de couvrir ses frais de déplacement et d’installation suite à l’exode chinois.

S’en suit en septembre 2021 une décroissance constante des dépenses des mineurs, témoignant d’un comportement d’épargne, dans l’attente d’une nouvelle structure de marché haussier au sein de laquelle la cohorte réalisera à nouveau les profits des BTC issus de la récompense de bloc.

Synthèse de cette analyse on-chain

Finalement, le marché aborde une structure indécise, sans volonté de dépense particulière de la part des LTH ou des mineurs.

L’ancienneté des BTC dépensés indique que le comportement d’accumulation et d’épargne domine toujours, signe d’un biais prudent de la part des investisseurs.

Avec encore un tiers de l’offre en état de perte, répartie également entre les STH et les LTH, la pression de vente potentielle ne se révèle pas alarmante bien qu’un événement de capitulation ne soit pas hors de portée.

Enfin, la sécurité du réseau Bitcoin et le rythme de parution des blocs indiquent un fondamental sain, opérée par des mineurs peu désireux de vendre leurs jetons à de tels niveaux de prix.

Sources – Figure 1 : Coinigy ; Figures 2 à 13 : Glassnode

