Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) : Les spéculateurs s'impatientent ?

Le cours du BTC évolue dans une fourchette de prix extrêmement serrée, avec une volatilité atteignant des plus bas historique. Alors que les investisseurs à long terme font preuve d'une patience inébranlable, les spéculateurs anticipent une reprise de la hausse.

La stagnation du BTC met la patience des spéculateurs à l'épreuve

Le cours du BTC évolue dans unE fourchette de prix extrêmement serrée, oscillant entre 29 000 dollars et 31 000 dollars depuis la fin du mois de Juin.



Figure 1 : Cours journalier du BTC



Alors que les investisseurs à long terme (LTH) ont ralenti leur activité et refusent de réaliser des profits à des prix si bas, la majorité des BTC déplacés depuis juin est composée de pièces âgées de moins de 6 mois.

Les investisseurs à court terme (STH) représentent manifestement une part dominante de l'activité du marché du BTC et semblent impatients d'entamer une nouvelle vague de dépense.

En se positionnant ainsi, les STH manifestent leur impatience face à la monotonie du marché actuel et adoptent un comportement pour le moins risqué.

Les spéculateurs anticipent une hausse

En observant le comportement de dépense des participants via les dépôts effectués en profit ou en perte sur les exchanges, il apparaît qu'un régime de transition est installé depuis la fin du mois de juillet.

Suite à une période de prise de profit en juillet, la pression de vente issue des gains réalisés a provoqué un ralentissement du prix qui a mené à la phase monotone que nous connaissons actuellement.

Dans ce contexte, ni les vendeurs ni les acheteurs ne dominent suffisamment pour favoriser un mouvement palpable du marché.

Figure 2 : Volume de dépôts en profit/perte sur les exchanges

La période de transition actuelle est en cours depuis près de 29 jours, ce qui suggère que nous pourrions encore subir un environnement de faible volatilité durant tout au plus deux semaines, comme lors de la première montée du prix vers les 30 000 dollars, en mai dernier.

Notons toutefois que les dépôts en profit enregistrent une légère hausse cette semaine, alors que les dépôts en perte continuent de chuter, ce qui indique que les participants ne sont pas enclins à réaliser des pertes.

Qui plus est, nous pouvons voir que le comportement de prise de perte à court terme ralentit et semble s'inverser depuis la première semaine d'août.

En effet, l'analyse des dépôts en profit/perte des STH vers les exchanges indiquent que la dominance des dépôts en perte, qui a accompagné la dérive du prix vers les 29 000 dollars en juillet, a reculé depuis peu.

Figure 3 : Volume de dépôts en profit/perte net des STH vers les exchanges

Une vague de dépôts de BTC en profit a été entamée, corroborant les données des dépôts discutés plus tôt. Cela suggère que les détenteurs à court terme, les entités les plus actives du moment, anticipent une potentielle hausse du prix du BTC dans les jours à venir.

En effet, il est commun d'observer un dominance des volumes de dépôts en profit durant les jours précédant une hausse du cours du BTC car les STH anticipent les périodes de forte volatilité et se tiennent prêts à réaliser des gains une fois le rallye initié.

Cela dit, ce comportement reste risqué : même si la structure du marché favorise un biais haussier, une correction en dessous de 29 000 dollars est tout à fait envisageable.

Il est aussi important de noter que, depuis le début de l'année 2023, le taux de dépense des STH augmente graduellement après chaque épisode de prise de profit.

Figure 4 : Taux de dépense des STH vers les exchanges

Ces périodes sont généralement signalées par des volumes de dépôts supérieurs à 1 % de l'offre totale détenue par les détenteurs à court terme (en rouge).

Ainsi, le graphique ci-dessus indique que les deux plus importantes périodes de dépense à court terme de l'année 2023 ont eu lieu en fin mars (hausse du BTC vers les 28 000 dollars) et en début juin (hausse du BTC vers les 30 000 dollars).

Actuellement, le taux de dépense modéré (0,88 % par jour) suggère que l'activité de trading des STH reste relativement soutenue et que la faible volatilité du prix ne parvient pas à calmer leurs ardeurs.

Les investisseurs restent patients

L'étude des dépôts en profit/perte des LTH vers les exchanges suggère que le régime de prise de perte soutenu enregistré durant la deuxième moitié de l'année 2022 est terminé.

Alors que les dépôts en perte ont fortement reculé, le comportement de prise de perte se réduit de telle sorte que les profits, bien que peu nombreux, dominent désormais.

Figure 5 : Volume de dépôts en profit/perte net des LTH vers les exchanges

Cela suggère que les détenteurs à long terme sont sortis d'un contexte de stress financier conséquent mais qu'ils n'ont pas encore entamé le mouvement de prise de profit coordonné et prolongé qui caractérise les marchés haussiers à long terme.

Bien qu'ils se trouvent dans un situation favorable à la réalisation de profits, il semble que les investisseurs à long terme ne soient pas enclins à dépenser leurs BTC à des prix si bas.

En effet, outre une prise de profit visible en mai, le taux de dépense des LTH est particulièrement réduit, suggérant que les niveaux de prix actuels ne sont pas suffisants pour inciter à une prise de profit massive.

Figure 6 : Taux de dépense des LTH vers les exchanges

Le graphique ci-dessus indique que le comportement favorisé par les investisseurs à long terme depuis 2022 est l'accumulation et l'épargne, car le taux de dépense de la cohorte dépasse rarement 0,025 %.

Malgré une rentabilité latente conséquente pour les plus anciens HODLers, les investisseurs aguerris comprennent que le prix du BTC est encore très loin de son ATH et que des opportunités de vente très intéressantes vont s'offrir aux plus patients.

Le marché se situant juste sur le point pivot bull/bear à long terme, il est trop tôt pour envisager une prise de profit coordonnée de la part de cette cohorte.

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Les données de cette semaine démontrent que la résistance des 30 000 dollars représente le pivot bull/bear à long terme, dont la cassure indiquerait la confirmation d'un fort biais haussier.

L'activité de trading des investisseurs à court terme (STH) reste relativement soutenue et la faible volatilité du prix ne parvient pas à calmer leurs ardeurs.

Leur comportement suggère qu'ils anticipent une hausse du prix du BTC dans les jours à venir, en réaction avec leur coût de base moyen, situé juste en des 29 000 dollars.

Bien qu'ils se trouvent dans un situation favorable à la réalisation de profits, les investisseurs à long terme (LTH) ne semblent pas enclins à dépenser leurs BTC à des prix si bas et attendent la confirmation d'une prise de décision du marché.

Leur absentéisme face à un marché trop peu mature offre le champ libre aux STH qui se tiennent déjà prêts à réaliser des gains alors que rien n'est joué pour le moment.

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

