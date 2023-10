Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) : Les Bitcoiners se méfient des exchanges ?

Les exchanges centralisés jouent un rôle majeur au sein du marché du BTC. Pourtant, depuis 2020, la méfiance envers les exchanges croît alors que les détenteurs de BTC appliquent la maxime « not your keys not your coins ». Ce comportement a d’ailleurs été exacerbé par la chute de FTX. Analyse on-chain de la situation.

Les exchanges : des intermédiaires à l’influence décroissante

Depuis 2010, les exchanges centralisés (CEX) jouent un rôle majeur au sein du marché du BTC, fournissant des solutions d’entrée et de sortie aux investisseurs particuliers, privés et institutionnels.

Pourtant, depuis plusieurs années, la méfiance envers les CEX croît alors que les détenteurs de BTC appliquent la maxime « not your keys not your coins » en détenant leur patrimoine de manière autonome.

Figure 1 : Réserves de BTC des exchanges

Aujourd’hui nous analyserons les dynamiques des flux des réserves des CEX et les relations des investisseurs à court terme (STH) et à long terme (LTH) avec ces plateformes.

Premier point : depuis mars 2020, les réserves totales des exchanges ont chuté de 3,1 millions de BTC à près de 2,3 millions de BTC actuellement, représentant 12 % de l’offre en circulation.

Ainsi, une écrasante majorité des BTC existants restent détenus de manière autonome, avec pour seules relations aux exchanges leur potentielle utilité pour faciliter les entrées et les sorties.

Réserves et flux sortants des exchanges

En séparant l'offre détenue entre les différents exchanges, il semble qu'une poignée d'entre eux concentrent en réalité une majorité des réserves.

En effet, les trois exchanges ayant les réserves de BTC les plus importantes (Binance, Coinbase et Kraken) regroupent à eux seuls plus de 60% de l'offre totale associée aux exchanges.

La plateforme Binance représente près de 30% de l'entièreté des BTC déposés ou détenus sur les CEX, avec 670 000 BTC sous son contrôle.

Figure 2 : Réserves de BTC des exchanges

En mesurant la moyenne mensuelle des flux nets (dépôts - retraits) de l’ensemble des exchanges, nous pouvons mettre en évidence deux périodes aux caractéristiques distinctes :

2013 à 2020 : Expansion des réserves des exchanges et dominance nette des dépôts. Le jeune marché du BTC est inondé de BTC provenant des mineurs, qui transitent souvent par les exchanges avant d’être acquis par des investisseurs ;

Depuis mars 2020 : Contraction des réserves des exchanges et dominance nette des retraits. La marché du BTC mature de plus en plus et les détenteurs de BTC s’oriente graduellement vers la garde autonome de leur patrimoine.

Figure 3 : Flux nets des exchanges

La dynamique de retrait actuelle a atteint son intensité maximale en novembre 2023 avec la faillite de l’exchange FTX. En moins d’un moins, plus de 150 000 BTC ont quitté les CEX, la majorité sortant visiblement de Coinbase.

Flux entrants et détenteurs à court terme

S’intéresser à la dynamique actuelle des flux entrants sur les exchanges nous permet de déterminer quelles tranches d’individus interagissent le plus avec ces plateformes et sont en recherche de liquidité.

Depuis le mois de juillet et la seconde hausse du cours du BTC vers les 30 000 dollars, les flux dirigés des portefeuilles des investisseurs à court terme (STH) vers les CEX ont presque doublé et représentent actuellement plus de 60% des dépôts quotidiens.

Il semble que cette cohorte est la plus active sur les exchanges, au détriment des investisseurs à long terme (LTH) qui enregistrent des volumes de dépôts très faibles.

Figure 4 : Flux entrants des exchanges

En isolant les flux entrants des STH vers les exchanges, nous pouvons relever deux observations :

Les pics volumes de dépôts des STH signalent les périodes dépenses importantes occasionnées par les épisodes de forte volatilité haussière (prise de profit) ou baissière (prise de perte) ;

Depuis la prise de profit de juillet aux alentours des 30 000 dollars, les volumes de dépôts des STH sont passés d’environ 10 000 BTC pas jour à plus de 20 000 BTC par jour.

Cette activité est à surveiller de près car elle peut nous permettre, par la mesure du degré de profit/perte envoyé sur les CEX, d’obtenir une proxy du sentiment de la cohorte et de son influence sur le prix du BTC.

Figure 5 : Flux entrants des détenteurs à court terme

Le graphique suivant présente les volumes de BTC en profit/perte envoyés vers les exchanges par les STH. En calculant le profit ou la perte nette (volume en profit - volume en perte), nous obtenons une représentation claire du comportement de dépense de la cohorte.

Ainsi, nous pouvons mettre en évidence les périodes de forte prise de perte (sentiment négatif) et de forte prise de profit (sentiment positif).

Figure 6 : Flux en profit/perte nets des détenteurs à court terme

Nous pouvons alors noter que l’année 2023 a été marquée par une succession de périodes de prise de profit en janvier, mars, avril et juillet avant qu’une période de prise de perte modérée ne s’installe entre août et septembre.

Actuellement, la dominance des volumes en profit indique le retour d’un sentiment positif qui favorise la formation d’un biais haussier à court terme sur le marché.

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Les données de cette semaine indiquent que l’influence des exchanges sur l’offre et le marché du BTC chutent depuis 2020, comme en témoigne l’exode massif de BTC vers les portefeuilles souverains.

Ce comportement a d’ailleurs été exacerbé par la chute de FTX, qui a provoqué un retour de la méfiance et un réel exode des détenteurs de BTC hors des CEX.

Alors que Binance, Coinbase et Bitfinex représentent à eux seuls près de 62% de réserves totales des exchanges, il semble que la majorité des BTC retirés des plateformes centralisées depuis 2020 soient originaires de Coinbase.

Aujourd’hui, les entités qui usent le plus des CEX sont les détenteurs à court terme, qui y envoient depuis peu de nombreux BTC en profit, signalant le retour d’un sentiment positif à court terme.

Sources – Figures 1 à 5 : Glassnode

Risque élevé de perte en capital

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Research

