Alyra : retour d'expérience de Paul sur la formation développeur blockchain

Vous êtes intéressé par le développement blockchain et vous envisagez de suivre une formation ? Voici le retour d'expérience de Paul afin de vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre d'une formation organisée par l'école Alyra, spécialisée dans les formations de futurs professionnels du secteur.

Comment s'est déroulée ma formation développeur blockchain avec Alyra ?

Je me suis inscrit à la formation développeur blockchain proposée par Alyra au début de ma 5e année d'études informatiques. Étant en alternance à ce moment-là, j'ai pu profiter de mon emploi du temps flexible pour suivre cette formation de développeur blockchain proposée par Alyra (définir et mettre en œuvre un projet d'innovation au sein d’une organisation).

Avec les quelques stages que j'ai pu faire au cours de mes études, j'ai pu financer une partie de ma formation grâce au Compte professionnel de formation (CPF), une solution de financement très pratique qui peut même couvrir l'intégralité du coût d'une formation.

💡 Tout ce que vous devez savoir sur Alyra, l'école de la blockchain

Alyra, des formations pour intégrer l'écosystème blockchain

J'ai fait partie de la promotion Rinkeby, qui regroupait un peu moins d'une centaine d'apprenants aux profils très variés : étudiants, personnes en poste, en recherche d'emploi ou en reconversion. C'était vraiment intéressant de voir toutes sortes de profils.

Tous les lundis, un talk Alyra était organisé, lors duquel nous avions la chance de recevoir un acteur de l'écosystème et écoutions le partage de son expérience et ses conseils. Nous pouvions également lui poser des questions autour d'un échange en fin de live.

La formation était très bien organisée et nous étions accompagnés attentivement. Nous avions accès à un Intranet où nous pouvions suivre des cours vidéo à notre rythme et une thématique différente était abordée chaque semaine.

Tous les mardis, un live de questions-réponses était organisé afin de savoir si jamais des difficultés avaient été rencontrées. Tous les mercredis et les jeudis, nous réalisions des exercices en live en rapport avec la thématique de la semaine et des vidéos de l'Intranet. Par moment, nous traitions également un sujet technique autour des smart contracts ou du langage Solidity.

La formation a commencé par un rappel théorique sur des sujets tels que les cryptomonnaies, les blockchains et les consensus de preuve de travail et d'enjeu, etc. Puis, à partir de la troisième semaine, nous avons abordé le côté pratique avec la rédaction de smart contracts, les tests associés et la création de l'interface visuelle (front-end) pour interagir avec notre smart contract. Ces petits projets se réalisaient seuls, mais nous avions accès un serveur Discord pour échanger avec les formateurs ainsi que le reste de la promotion en cas de questions.

Cet apprentissage se solde dans les dernières semaines par un projet de fin de formation en groupe. L'objectif était de réaliser un projet autour du Web3 en groupe de plusieurs apprenants, mais de cursus différents ! Ainsi, je me suis retrouvé avec des apprenants de la formation finance décentralisée (DeFi) et également ceux de la formation consultant blockchain.

En fonction des résultats des projets individuels et du projet de fin de formation, un certificat de compétences est délivré à la fin du cursus.

J'ai beaucoup aimé cette formation d'Alyra, les formateurs étaient pédagogues et passionnés, et j'ai beaucoup appris sur l'aspect technique de la blockchain et sur l'écosystème crypto en général.

Je recommande cette formation à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le Web3 en tant que développeurs ou simplement pour en apprendre davantage sur cette technologie en plein essor.

💡 Découvrez également les nouvelles formations d'Alyra

Alyra, des formations pour intégrer l'écosystème blockchain

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.