L'école Alyra développe son catalogue et lance de nouvelles formations

L'année 2023 va débuter avec un nouveau cycle de formations pour Alyra et va accueillir le premier cursus de l'école orienté sur l'approche de la blockchain grâce à la méthode agile. De plus, afin d'affirmer le lien solide tissé entre l'école et ses apprenants, Alyra opère un changement d'image et adopte un logo plus fidèle à ses valeurs communautaires.