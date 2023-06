Alyra : retour d'expérience d’Aurélien sur la formation de consultant blockchain

Vous avez pour ambition de devenir consultant blockchain et envisagez de suivre une formation ? Voici le retour d'expérience d'Aurélien afin de vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre de l'école Alyra, spécialisée dans la formation de professionnels du secteur de la blockchain.

Pourquoi je me suis tourné vers Alyra pour ma formation de consultant blockchain ?

Fin 2021 marque un tournant décisif en ce qui concerne mon attrait pour le monde de la blockchain. Alors que j'entends de plus en plus de mes amis parler de la cryptomonnaie et de sa technologie sous-jacente, leurs points de vue m'interpellent.

Je ne parvenais pas à saisir le sens de ce que j'entendais, et encore moins les termes qu'ils utilisaient pour m'expliquer les tenants et les aboutissants de cette industrie en devenir. J’assistais à une sorte de discussion de comptoir qui mêlait divers sujets comme le trading, le Bitcoin, la blockchain ou encore même la fiscalité… dans un flou artistique des plus fantasques.

Pour moi, le déclic s'est produit suite à une discussion à propos des stablecoins. J'avais vraiment envie de comprendre leur fonctionnement. Après de multiples recherches poussées afin d'en savoir plus sur cet écosystème, je me suis rendu compte de sa profondeur et de sa complexité.

Courant 2022, plus j'en apprends sur la blockchain, plus l'envie d'un changement de carrière se renforce alors. Cela me pousse à renouer avec mon premier amour : la finance.

L’idée de me réapproprier une identité numérique me plaît et je comprends que la blockchain peut m’apporter des réponses. Pour mettre toutes les chances de mon côté et bénéficier d'un apprentissage de qualité, je décide alors de rechercher quel type de formation me correspondrait le plus. Je prends alors note de certains conseils et recommandations de personnes de confiance dans le secteur bancaire et d'entrepreneurs.

Je m’aperçois donc de mon besoin réel : une formation courte ne correspondait pas à mes besoins. En parallèle, le nom de l'école Alyra, spécialisée dans les formations du domaine de la blockchain, ressort régulièrement.

Je découvre alors que la durée des formations proposées par Alyra me convient parfaitement. Ainsi, sur une période de 3 mois, je débute une formation de consultant blockchain auprès d'Alyra.

Alyra, des formations pour intégrer l'écosystème blockchain

Comment s'est déroulée ma formation avec Alyra ?

J’intègre une promotion de tout âge et de tout horizon, mais avec une dominante d’apprenants avec des postes à responsabilités. La communauté d’Alyra (c'est-à-dire les anciens élèves) est bienveillante et j'ai d'ailleurs été très satisfait de l’entraide qui en découle. L’implication dans la vie de sa classe et avec les alumni est fortement récompensée par des solutions rapides aux problèmes.

L’apprentissage étant en distanciel, Alyra utilise la plateforme Discord pour communiquer avec ses apprenants. La connaissance et la compréhension de cet outil sont donc essentielles. Ce dernier permet d’être en relation avec sa promotion ainsi qu'avec les précédentes.

En plus du Discord, j’ai aussi apprécié la plateforme de formation (Intranet). Les chapitres des cours sont distribués semaine par semaine, ce qui permet à tous les apprenants d’adapter et de cadrer les questions-réponses pour une meilleure homogénéité du groupe.

La formation de consultant blockchain commence par un module introductif pour se familiariser avec la théorie de la valeur en économie. Puis nous allons à la découverte des blockchains publiques, où Bitcoin et Ethereum représentent des modules conséquents.

Nous étudions avec précision « la tuyauterie » dans son fonctionnement. D’autres volets sont abordés tels les réseaux permissionnés, les usages de la blockchain, la finance décentralisée, ainsi que l’aspect juridique « droit et gouvernance ».

La semaine type proposée par Alyra pour la formation de consultant blockchain se déroule comme suit :

Le lundi, un talk animé par un spécialiste d’un secteur de la blockchain est ouvert à tous les apprenants, nouveaux comme anciens ;

Le mardi a lieu un cours sur les méthodes agiles ;

Le cours du mercredi soir est une séance de questions réponses suite au cours délivré la veille. Ces sessions de « questions/réponses » sont animées par des enseignants compétents et à l’écoute ;

Le jeudi soir est une masterclass avec un expert blockchain d'un domaine particulier ;

Et pour ceux qui le souhaitent, le vendredi soir est un cours de rattrapage.

Alyra propose la certification Qualiopi (marque de certification qualité des prestataires de formation) à travers les méthodes agiles lors de la réalisation d’un projet Web3 qui s’articule autour de la blockchain. L’avantage de cette méthodologie est de mettre en pratique la théorie. C’est la clé de voûte de l’apprentissage voulu par Alyra.

Autre point important à mentionner, les formations d'Alyra sont mises à jour continuellement afin de suivre les différentes évolutions de l'écosystème du Web3. Ainsi, même en ayant terminé une formation auprès d'Alyra, les apprenants peuvent autant qu'ils le souhaitent élargir leurs connaissances en consultant les nouveaux contenus fournis par les équipes de l'école.

Finalement, lors de ma formation avec Alyra, j'ai fortement apprécié le format d’apprentissage, la communauté, la pertinence des professeurs et leur disponibilité et aussi la réalisation d’un projet Web3 avec les contraintes techniques et humaines exprimées par les méthodes agiles.

Devenir consultant blockchain ne s'improvise pas et ne se fera pas en 3 mois sans une implication à 100 % de votre part. La masse d’informations est conséquente et peut même submerger les plus débutants. Ainsi, je conseille aux futurs apprenants d'Alyra de débuter leur formation avec un minimum de connaissances sur la blockchain et le Web3 pour une meilleure digestion de toutes ces données.

Je recommande fortement ces semaines d'apprentissage auprès d'Alyra et je remercie grandement cette école blockchain pour son implication dans la réussite de ses apprenants.

