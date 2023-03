Allfeat, la première blockchain imaginée pour l’industrie musicale

L’ascension des NFTs et du Web3 entraîne l’apparition de nouveaux outils décentralisés pour les acteurs de l’industrie musicale. Ces nouvelles technologies rapprochent les artistes de leurs fans et leur permettent de reprendre le contrôle sur leurs données. Conscients de ce potentiel, trois Français ont décidé de lancer une blockchain taillée pour la musique. Baptisée Allfeat, elle est en phase de testnet, mais elle pourrait bientôt transformer le monde musical.

Les piliers d’Allfeat : décentralisation et interopérabilité

Derrière Allfeat, on retrouve trois Français : Jean-Christophe Barat, Tanguy Lairy et Loïs Lagoutte. Ils se sont rencontrés lors d'une formation « blockchain » à l'école Alyra, où ils ont développé ensemble une application décentralisée (DApp) dédiée à l’industrie musicale.

Après avoir décroché les félicitations du jury pour leur application, ils ont commencé à chercher la blockchain la plus adéquate pour l’héberger. Mais comme aucune des solutions existantes ne répondait totalement à leurs attentes, ils ont décidé de mettre de côté leur projet d’application décentralisée pour créer leur propre blockchain. Baptisée Allfeat, cette solo chain a été imaginée pour satisfaire l’industrie musicale et ses besoins spécifiques.

Dans l’univers d’Allfeat, il n’y a pas de smart contracts pour limiter le risque d’arnaques ou de logiciels malveillants. À la place, les développeurs de DApps créent ce qu’on appelle des modules. Pour faire simple, un module est une partie du code de la blockchain qui a pour but de traiter un cas d’usage, comme une dApp, une base données partagée, la gouvernance, le staking, etc.

Il s’agit d’un système proche de celui des para-chaînes sur Polkadot. D’ailleurs, comme pour les para-chaînes, l’équipe d’Allfeat réfléchit actuellement à un système de crowdloan (ou d'enchères) pour les projets qui voudraient implémenter leurs modules dans la blockchain. Ils pourront ainsi exploiter les modules préexistants utilisés par tous, comme les modules « NFT » ou « Artiste » par exemple

Aperçu du futur écosystème d'Allfeat, actuellement en construction

L’idée d’Allfeat est de proposer un écosystème totalement décentralisé dans sa gouvernance, où chaque décision est prise par une Organisation Autonome Décentralisée (DAO). Il existe plusieurs degrés de gouvernance : une gouvernance tech, une gouvernance de l’industrie musicale et une gouvernance globale.

Pour sa gouvernance, le projet s’appuie également sur son token natif baptisé AFT, qui est utilisé pour voter les différentes décisions prises par la DAO. Pour plus de précisions sur ce sujet, nous vous invitons à aller faire un tour dans la documentation détaillée d’Allfeat consacrée à la gouvernance.

En choisissant de lancer une telle blockchain, les fondateurs d’Allfeat souhaitent favoriser la notion d’interopérabilité. C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de permettre à tous les créateurs de projets Web3 spécialisés dans la musique de rejoindre leur projet pour pouvoir interagir entre eux dans un environnement ultra-sécurisé, transparent, décentralisé et évolutif.

Les avantages d’Allfeat pour les acteurs de l’industrie musicale

Passionnés de musique, et d’art en général, les fondateurs d’Allfeat se sont attachés à créer la blockchain idéale pour les acteurs de l’industrie musicale. Une blockchain qui favorise avant tout la liberté de création.

Une blockchain entièrement consacrée à la musique

En proposant une blockchain qui n’a d’autre objectif que d’héberger des projets liés à la musique, Allfeat a le mérite de simplifier la communication pour tous les acteurs qui voudraient lancer leurs modules. Ils peuvent ainsi afficher un message clair à tous les acteurs de l’industrie musicale à qui ils voudraient proposer leur solution développée sur Allfeat.

L’autre gros avantage de se limiter à l’univers musical, c’est d’éviter le risque de surcharge de la blockchain, et donc d’explosion des frais comme cela arrive régulièrement sur Ethereum. Cela est relativement logique, car personne n’aime payer trois fois le prix d’une chanson ou d’un NFT musical en raison de frais de transaction exorbitants.

Le dernier point crucial pour les fondateurs du projet a été la question de l’interopérabilité. En effet, ils ambitionnent qu’Allfeat devienne le rendez-vous de tous les acteurs musicaux impliqués dans le Web3 et les NFTs. En restant concentrée sur la musique, cette blockchain favorise la cohésion entre tous les projets et acteurs évoluant dans cet environnement (artistes, labels, managers, etc.). Ceci est rendu possible grâce à ses modules opérant comme des bases de données globale à la blockchain.

Une blockchain transparente et démocratique

Sur Allfeat, tous les participants ont leur mot à dire. Ils s’expriment à travers la DAO, grâce aux tokens AFT qui servent également de monnaie sur le réseau. Il n’existe pas d’autorité centralisée tirant profit des données des utilisateurs comme sur les solutions centralisées proposées par les GAFAM et autres grandes entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies.

Pour certifier sur la blockchain les artistes, les labels et autres acteurs de l’industrie musicale, Allfeat met en place un système de DIDS (identifiants décentralisés). C’est intéressant, car cela instaure immédiatement de la confiance envers les acteurs certifiés. En un coup d’œil, on sait qu’ils ne représentent pas de risque, ce qui permet de protéger à la fois les artistes, les DApps et les utilisateurs.

Le fait que la blockchain Allfeat ne recourt pas aux smart contracts offre un environnement plus sécurisé pour les acteurs choisissant de rejoindre l’écosystème. Mais ce n’est pas le seul avantage : les modules utilisés en lieu et place des smart contracts ont la particularité d’être totalement transparents. Ils peuvent donc être audités par tous les utilisateurs du réseau. L’objectif pour les fondateurs est de créer une synergie dans la communauté Allfeat, avec des utilisateurs qui signalent les failles ou les bugs observés dans certains modules.

Un dernier avantage d’Allfeat par rapport à d’autres blockchains concurrentes, c’est qu’elle utilise la preuve d’enjeu (Nominated Proof-of-Stake, ou NPoS) comme méthode de validation. Cela permet aux détenteurs de tokens AFT de participer à sécuriser le réseau tout en gagnant des intérêts grâce au staking. Mais aussi son code de programmation le Rust, qui est un des langages bas niveau le plus sécurisé et écologique à l’heure actuelle.

Un projet prêt à décoller

Afin d’accompagner le développement de la blockchain Allfeat, Jean-Christophe Barat, Tanguy Lairy et Loïs Lagoutte ont lancé en parallèle la société Allfeat labs. Sa mission est de créer des outils sur Allfeat pour faciliter la vie des acteurs de l’industrie musicale.

L’entreprise a également pour ambition d’épauler tous les acteurs prêts à s’investir sur la blockchain Allfeat. Elle compte ainsi proposer à tous les intéressés des activités de conseil ou du business-as-service pour simplifier l’intégration de leurs projets sur la blockchain Allfeat. Parmi les différents projets qu’elle mène en ce moment, Allfeat labs est en train de développer un dashboard et un wallet pensé pour les acteurs de la musique.

Avant de lancer son mainnet, Allfeat doit séduire des développeurs et créateurs de projets afin qu'ils testent les fonctionnalités de la blockchain

Pour le moment, Allfeat est toujours en phase de testnet. Ses fondateurs sont en pleines négociations avec plusieurs créateurs de DApps afin qu’ils commencent à tester les différentes fonctionnalités d’Allfeat. Il s’agit d’une étape indispensable avant de valider le testnet, et ainsi lancer le mainnet qui constitue le vrai point de départ du projet.

Pour développer son écosystème, Allfeat est actuellement à la recherche de projets musicaux souhaitant rejoindre son réseau, de développeurs prêts à créer de nouveaux outils pour transformer la vie des musiciens, ou encore de labels prêts à collaborer pour imaginer de nouvelles façons de proposer de la musique. Tous ces acteurs pourront ainsi contribuer à valider la phase de testnet et donner vie à cette blockchain prometteuse pour l’industrie musicale.

Si vous êtes intéressé pour collaborer avec Allfeat, ou pour développer vos propres modules, n’hésitez pas à contacter les équipes d’Allfeat. Elles se feront un plaisir d’échanger avec vous.

