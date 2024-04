Hyperlane : comment être éligible à l’airdrop de ce layer 0 ?

Hyperlane est un protocole de communication inter-blockchains qui permet aux utilisateurs de transférer des tokens, des tokens non fongibles (NFT) et d'autres données entre différentes blockchains. Pour récompenser ses utilisateurs et favoriser l'adoption de son reseau, Hyperlane prévoit de distribuer des tokens sous forme d'airdrop. Comment y être éligible ?

Comment fonctionne Hyperlane ?

Dans le secteur de la blockchain, l'interopérabilité s'impose comme un défi majeur pour les différents projets. Les blockchains sont fragmentées, chacune ayant ses propres règles et son propre écosystème.

Des conditions qui limitent considérablement l'utilisation des applications décentralisées (dApps) et la connectivité entre les cryptomonnaies. C'est là qu'intervient Hyperlane, un protocole de layer 0 novateur qui s'attaque de front à ce problème d'interopérabilité.

👉 Pour en savoir plus – Les layer 0, les fondations de la blockchain où règne l'interopérabilité

Hyperlane se distingue par une véritable solution d'interopérabilité sans permission (permissionless), permettant une communication fluide entre les blockchains. Cette approche sans permission signifie qu'aucune entité centrale ne contrôle le réseau, garantissant ainsi sa décentralisation et une meilleure sécurité.

Grâce à la technologie d'Hyperlane, Ethereum et les blockchains qui reposent sur sa machine virtuelle (EVM) peuvent désormais se connecter et interagir avec la blockchain Cosmos. Des intégrations sont également prévues pour les blockchains Solana et Move dans un futur proche.

Concrètement, Hyperlane agit comme un pont entre les blockchains, permettant aux dApps de communiquer et d'échanger des informations de manière transparente. Cela se réalise grâce à un réseau de « routers » gérés par des nœuds indépendants. Ces routeurs traduisent les messages entre les différentes blockchains, assurant une conversion transparente des formats de données et des mécanismes de consensus.

Les avantages d'Hyperlane

La technologie d'Hyperlane pourraient avoir un impact significatif sur l'écosystème blockchain. En brisant les barrières entre les protocols, Hyperlane ouvre de nouvelles possibilités pour les développeurs et les utilisateurs :

Développement de dApp simplifié : les développeurs peuvent désormais créer des dApps qui fonctionnent de manière transparente sur plusieurs blockchains, sans se soucier des problèmes d'interopérabilité ;

: les développeurs peuvent désormais créer des dApps qui fonctionnent de manière transparente sur plusieurs blockchains, sans se soucier des problèmes d'interopérabilité ; Meilleure expérience utilisateur : les utilisateurs peuvent accéder à un éventail plus large de dApps et de services, sans avoir à gérer plusieurs comptes et portefeuilles ;

: les utilisateurs peuvent accéder à un éventail plus large de dApps et de services, sans avoir à gérer plusieurs comptes et portefeuilles ; Liquidité accrue des actifs : les actifs numériques peuvent circuler plus librement entre les blockchains, augmentant ainsi leur liquidité et leur utilité ;

les actifs numériques peuvent circuler plus librement entre les blockchains, augmentant ainsi leur liquidité et leur utilité ; Innovation stimulée : l'interopérabilité favorise l'émergence de nouvelles applications et de nouveaux modèles économiques, stimulant l'innovation dans l'espace blockchain.

En septembre 2022, Hyperlane avait levé 18,5 millions de dollars auprès de Variants, un fond d'investissement spécialisé dans les cryptomonnaies.

Comment être éligible à l’airdrop d'Hyperlane ?

Pour accompagner son lancement et récompenser ses premiers utilisateurs, Hyperlane procédera à un airdrop de son futur token. Cet airdrop offrira une occasion aux utilisateurs du réseau de recevoir gratuitement une partie de la supply du projet.

Pour être éligible à l'airdrop d'Hyperlane, vous devez :

Utiliser différents wallet compatibles : vous aurez besoin d'un ou plusieurs wallet EVM (comme MetaMask ou Rabby Wallet) et d'un portefeuille Cosmos (comme Keplr) pour interagir avec les dApps d'Hyperlane ;

: vous aurez besoin d'un ou plusieurs wallet EVM (comme MetaMask ou Rabby Wallet) et d'un portefeuille Cosmos (comme Keplr) pour interagir avec les dApps d'Hyperlane ; Interagir avec les dApps construites sur Hyperlane : plus vous effectuez de transactions et plus vous payez de frais, plus vos chances d'être éligible sont élevées.

1. Utilisez Merkly pour transférer des NFT et des tokens ou des informations entre les blockchains :

Allez sur Merkly et connectez votre portefeuille ;

Dans la section « ONFT Bridge », sélectionnez le réseau source, le réseau de destination et le type de données que vous souhaitez transférer ;

Cliquez sur « Mint » pour créer un NFT ou sur « Bridge » pour transférer un asset, un NFT ou un message vers une autre blockchain.

2. Utilisez Nexus pour transférer des TIA.n entre les réseaux Arbitrum, Neutron et Manta :

L'objectif est de bridger des tokens TIA.n vers différents réseaux pour maximiser ses intéractions sur Nexus et donc sur Hyperlane.

Pour obtenir des TIA.n, rendez-vous sur l'exchange décentralisé Jumper et sélectionnez le réseau Arbitrum. Renseignez ensuite le token à échanger dans « From » (comme l'USDC.e par exemple), puis « TIA.n » dans le champ « To ».

Transfert d'USDC.e vers TIA.n sur Jumper exchange

Pour bridger vos TIA.n vers différentes blockchains, rendez-vous sur le bridge natif d'Hyperlane et connectez-y votre portefeuille.

Sélectionnez « Arbitrum » comme réseau source, « Neutron » comme réseau de destination et entrez le montant de TIA.n à transférer ;

Arbitrum comme réseau source, Neutron comme réseau de destination et entrez le montant de TIA.n à transférer ; Renseignez l'adresse de votre wallet (celui où vous voulez reçevoir vos TIA.n). Pensez à bien sélectionner l'adresse du wallet qui correspond au réseau Neutron.

Transfert de TIA.n du réseau Arbitrum vers Neutron



Pour maximiser vos chances d'éligibilité, répétez le processus et transférez des TIA.n de Neutron vers Manta et de Neutron vers Arbitrum. Dans la mesure du possible, essayez de répéter ces actions plusieurs fois par semaine ou par mois.

3. Avec Wenser, suivez vos interactions et votre éligibilité sur Hyperlane

Pour suivre vos interactions et votre score d'éligibilité à l'airdrop d'Hyperlane, rendez-vous sur le site Wenser.vercel.app.

Sélectionnez le layer Hyperlane et renseignez votre adresse de portefeuille ;

Wenser affichera toutes vos interactions avec les dApps fonctionnant sur Hyperlane ;

Pensez à vérifier tous les wallets avec lesquels vous auriez pu interagir avec l'écosystème.

👉 Retrouvez le top 7 des airdrops crypto à ne pas louper

L'écosystème d'Hyperlane est encore en développement et de nouvelles applications décentralisées seront lancées dans le futur. Pour maximiser vos chances d'être éligible à l'airdrop, utilisez un maximum de nouvelles dApps et restez à l'affût des nouveautés.

