Airdrop de Wormhole : le hacker a été éligible pour recevoir 38 000 dollars en tokens de W

Un destinataire de l’airdrop dont Wormhole se serait bien passé… Le hacker du protocole, qui était reparti avec des centaines de millions de dollars, a temporairement été éligible à l’airdrop de W. Que s’est-il passé ?

Le hacker de Wormhole aurait pu recevoir des tokens de W suite là l’airdrop

Pour rappel, le hacker de Wormhole avait pu dérober 320 millions de dollars de wETH en février 2022. Et bien que la firme lui ait proposé 10 millions de dollars en échange du retour des fonds, il n’avait pas accepté l’offre. Un an plus tard, c’est lui-même qui s’était fait hacker à son tour.

L’affaire avait été enterrée, mais elle s’est rappelée au bon souvenir des équipes de Wormhole à l’occasion de l’airdrop. L’adresse du hacker n’avait en effet pas été exclue lors de la mise en place de cette distribution de tokens W. Ce que cela veut dire, c’est qu’il a été éligible à l’airdrop, et qu’une allocation de tokens a été effectuée pour lui.

Un oubli qui a été corrigé par les équipes de Wormhole

Les équipes de Wormhole se sont cependant rendu compte de leur oubli, et ont corrigé le manquement. Le hacker de Wormhole n’est donc plus à même de récupérer ses tokens de W. S’il en avait fait la demande, il aurait pu repartir avec 38 000 dollars. L’oubli est en tout cas surprenant de la part de Wormhole, étant donné les centaines de millions de dollars perdus il y a deux ans.

L’aidrop de Wormhole continue de se dérouler. Le token W s’échange actuellement autour de 1,20 dollar. Au total, ce sont plus de 850 millions de dollars qui ont été libérés par l’entreprise.

Source : Pland via X

