L'airdrop du memecoin BONK donne un nouvel élan à Solana (SOL)

De plus en plus abandonnée à la suite de l'affaire FTX, la blockchain Solana (SOL) a finalement retrouvé un peu de couleurs ces derniers jours. En cause : l'airdrop d'un nouveau memecoin à l'effigie d'un Shiba Inu. Baptisé BONK, celui-ci s'est hissé dans le top 200 des cryptomonnaies les plus capitalisées.