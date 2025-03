Agression armée chez la streameuse Amouranth : ciblée pour ses cryptos, elle riposte par balles

La streameuse Amouranth a été victime d’une agression armée à son domicile de Houston. Ciblée pour ses cryptomonnaies, elle a été frappée et contrainte de se connecter à son portefeuille numérique. Elle a finalement riposté par balles, blessant potentiellement un des agresseurs.

Une nouvelle agression dans le but de soutirer du Bitcoin

En ce début d'année 2025, le nombre d'agressions envers les détenteurs de Bitcoins et de cryptomonnaies semble se multiplier. En Espagne, une victime détenant une somme importante de cryptomonnaies a échappé à un kidnapping en sautant d’un immeuble à la Costa del Sol.

Parallèlement, en France, David Balland, cofondateur de Ledger, et sa femme ont été enlevés, une rançon de 10 millions de dollars en cryptomonnaies était exigée. David Balland a finalement été libéré par le GIGN et sa femme a été retrouvée saine et sauve en Essonne le lendemain. La majorité des cryptomonnaies versées ont été bloquées et saisies et 10 suspects ont été arrêtés.

Cette semaine, une attaque armée a eu lieu aux États-Unis, au domicile de Kaitlyn Siragusa, une célèbre streameuse plus connue sous le pseudonyme « Amouranth », à Houston.

En pleine nuit, 3 hommes armés seraient entrés par effraction dans sa maison. Ils l'auraient tirée de son lit, frappée à la tête avec une arme à feu, puis exigée qu'elle accède à ses cryptomonnaies depuis son téléphone.

La streameuse avait récemment révélé à sa communauté l'ampleur de sa fortune : environ 20 millions de dollars en Bitcoin et 75 000 dollars en Ethereum.

« Je suis touché » criait un des ravisseurs en quittant le domicile de la streameuse

Juste après avoir appelé la police, Amouranth a partagé ses réactions dans plusieurs publications sur le réseau X.

Je suis en train de me faire braquer sous la menace d'une arme. [...] Je crois que j'en ai blessé un. Ils criaient qu'ils voulaient des cryptomonnaies. Ils m'ont tirée hors de mon lit.

Plus tard, elle a publié un extrait vidéo de ses caméras de sécurité, où on la voit conduire ses ravisseurs vers une dépendance située à l'autre bout de sa cour, là où elle cachait son arme à feu.

Bien que la caméra ne montre pas toute la scène, le son suffit pour comprendre ce qu'il s'est passé : 3 coups de feu retentissent. Une fraction de seconde plus tard, on aperçoit les 3 agresseurs quitter le bâtiment en courant, l'un d'eux criant : « J'ai été touché ! ».

Amouranth a ensuite précisé qu'« une trace de son sang parcourait toute l'allée » et que des analyses médico-légales avaient été réalisées.

Cet événement, comme d'autres agressions visant les détenteurs de cryptomonnaies, rappelle l'importance de la confidentialité, surtout lorsqu'on possède des fonds visibles sur un registre public, comme la blockchain Bitcoin.

Il est utile de rappeler que la criminalisation récente des outils de protection de la vie privée, tels que les mixeurs de cryptomonnaies ou les messageries cryptées, ainsi que les réglementations et projets de loi visant à collecter toujours plus de données, ont un effet inverse et augmentent le risque de fuites et permettent à des individus mal intentionnés de cibler certaines personnes.

