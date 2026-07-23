Les agents IA : prochain cas d'usage de la crypto

Investir dans les actions liées à l’intelligence artificielle et à ses secteurs connexes serait insuffisant pour profiter pleinement de l’essor actuel des agents IA. Et pour cause, ces modèles de plus en plus autonomes pourraient rapidement s’imposer comme le prochain cas d’usage décisif pour la blockchain et les cryptomonnaies, selon ce spécialiste de Franklin Templeton.

« Tirer pleinement parti de la prochaine grande évolution de l’IA »

Le développement actuel de l'intelligence artificielle attire toutes les attentions, mais également les capitaux de nombreux investisseurs désireux de se positionner sur les actions en lien plus ou moins direct à ce secteur, alors que les dix plus grandes entreprises technologiques actuelles du S&P 500 - toutes liées à l'IA - représentent près de 40 % de sa capitalisation totale.

Une concentration sans précédent en comparaison des 25 % enregistrés à l'époque de la bulle Internet, qui pousse le responsable des crypto-actifs et de l’innovation chez Franklin Templeton, Sandy Kaul, à se poser une question essentielle : les actions de ces entreprises sont-elles les seules opportunités à saisir dans le domaine, en particulier face à l'arrivée en force des agents IA ?

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Les investisseurs institutionnels considèrent désormais l’intelligence artificielle comme une mégatendance structurelle et allouent massivement leurs capitaux aux infrastructures IA, aux centres de données et aux fabricants de semi-conducteurs. Pourtant, ce positionnement pourrait s’avérer insuffisant pour tirer pleinement parti de la prochaine grande évolution de l’intelligence artificielle. Sandy Kaul

Mais alors, dans quels secteurs annexes faut-il investir pour « tirer pleinement parti de la prochaine grande évolution de l’IA » ? Pas de doute possible pour Sandy Kaul, la réponse se trouve dans les infrastructures blockchain et les cryptomonnaies, dont l'IA agentique va rapidement devenir « le prochain cas d'usage décisif ».

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Blockchains et cryptomonnaies : « la couche fondamentale » des agents IA ?

Afin d'étayer sa thèse, Sandy Kaul apporte quelques sources chiffrées très convaincantes, comme la perspective affichée par 38 % des entreprises actuelles de voir les agents IA devenir de véritables partenaires de travail au sein de leurs équipes, au point de représenter 15 % des décisions opérationnelles quotidiennes au cours des prochaines années.

De toute évidence, les agents IA vont prendre en charge un nombre croissant de transactions, au point de voir certaines estimations parler d'un commerce agentique de 3 000 à 5 000 milliards de dollars d’ici 2030, porté par des protocoles comme x402 de Coinbase ou le Machine Payments Protocol (MPP) de Stripe et Visa.

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Des besoins en micropaiements rapides, autonomes et vérifiables pour lesquels les cryptomonnaies et les blockchains s'imposent comme la meilleure solution, face à un secteur bancaire bien trop rigide et coûteux, au point de rapidement « devenir la couche fondamentale sur laquelle reposeront ces transactions ».

De ce fait, les investisseurs actuellement concentrés sur les actions IA devraient « accroître leur exposition aux cryptomonnaies émises par les applications et projets construits sur la blockchain » afin d'anticiper une augmentation de la demande, en capacité de « créer potentiellement de la valeur pour leurs détenteurs ».

Pour capter la valeur générée par les entreprises et les réseaux décentralisés, les investisseurs devront acquérir leurs cryptomonnaies, en capacité de devenir des composantes essentielles des portefeuilles d'investissement souhaitant s'exposer au potentiel émergent de l'IA agentique. Sandy Kaul

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Source : Franklin Templeton

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