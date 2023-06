Affaire FTX : des investissements étranges effectués avec les fonds des clients ?

Un nouveau rapport détaille les investissements et œuvres « caritatives » des anciens dirigeants de FTX. Entre chaîne YouTube, commande de livre et maison en vente, certains sont loin du domaine des cryptomonnaies… Et ils auraient été effectués avec les fonds des clients de la plateforme d’échange.

Des investissements étranges chez FTX

L’autopsie de la plateforme FTX se poursuit sous l’égide du nouveau PDG temporaire, John Ray III. Des rapports réguliers sont publiés, et l’on découvre petit à petit de nombreux cas de mauvaise gestion. Hier, un nouveau document a montré l’ampleur des investissements « caritatifs » de l’empire FTX, et à quoi auraient servi les fonds des clients.

Pour rappel, Sam Bankman-Fried s’était fait connaître comme un PDG milliardaire particulièrement porté sur les actions caritatives. L’on sait désormais que c’était « une façade », selon l’intéressé lui-même. Preuve en est partiellement faite avec certains investissements de l’entreprise.

Les subventions de FTX ont en effet été distribuées à des projets étranges, et bien loin du secteur des cryptomonnaies. 400 000 dollars auraient ainsi été dirigés vers « une entité qui publiait des vidéos d’animation sur YouTube, sur le thème du rationalisme et de l’altruisme efficace ». Un autre créateur de contenu a également bénéficié de 300 000 dollars, afin d’écrire un livre sur « comment trouver la fonction utile des humains ». Autre « investissement » : les fonds de FTX (et ceux des clients, selon les accusations) auraient été utilisés pour acheter une maison dans les Bahamas, cotée à 1,8 million de dollars.

Des fonds mélangés et des liens intriqués

L’autopsie de la nébuleuse FTX révèle non seulement des investissements étranges, mais aussi des liens particulièrement intriqués entre les entreprises et entités. Sur le graphique suivant, on voit que les fonds des clients, qui étaient déposés sur la plateforme d’échange, on été utilisés pour financer des entités variées, et toutes liées entre elles :

hell of a flow chart from an FTX bankruptcy filing, showing commingled funds pic.twitter.com/bpA5jPv88t — Molly White (@molly0xFFF) June 27, 2023

Les méandres de l’affaire FTX s’étendent donc particulièrement loin, et le procès à venir sera sans aucun doute complexe. Le mélange des fonds des clients avec les fonds propres de l’entreprise est particulièrement problématique, et il montre l’impunité avec laquelle ont opéré les dirigeants de la plateforme avant son effondrement. Comme le souligne John Ray III, il existait un décalage énorme entre la perception de FTX et la réalité :

« L’image que le groupe FTX cherchait à montrer en tant que leader de l’âge numérique, centré autour de ses clients, était un mirage. Depuis ses débuts le groupe FTX a mélangé des dépôts clients avec des fonds d’entreprises, et les a utilisés à mauvais escient et avec abandon, sur les ordres de ses anciens cadres. »

C’est par ailleurs un sujet qui est particulièrement d’actualité. Depuis la chute de FTX, la méfiance règne en ce qui concerne les plateformes d’échange. Binance a ainsi été accusée en mai dernier d’avoir mélangé des milliards de fonds clients avec ses propres revenus. On devrait donc continuer à voir des examens particulièrement stricts des fonds des plateformes d’échange crypto.

Source : communiqué

