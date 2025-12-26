Affaire FTX : Caroline Ellison sortira de prison dans moins d'un mois

Alors qu'elle a été condamnée à 2 ans de prison dans l'affaire FTX, Caroline Ellison sera finalement libérée en janvier. Que savons-nous sur le sujet ?

le 26 décembre 2025

Vincent Maire

Affaire FTX : Caroline Ellison sortira de prison dans moins d'un mois

Caroline Ellison sera libérée le 21 janvier

Le 24 septembre 2024, l’ex-dirigeante d’Alameda Research Caroline Ellison a été condamné à 2 ans de prison en raison de son implication dans l’affaire FTX.

À l’époque, le juge Lewis Kaplan s’estimait persuadé qu’elle ne recommencerait jamais, soulignant qu’il n’avait trouvé ni erreur de faits ni incohérence dans ses propos. Néanmoins, il avait aussi refusé que son aide pour éclaircir le scandale financier que représentait cette affaire constitue une « carte gratuite de sortie de prison ».

Malgré tout, il semble que l’intéressée n’ira pas jusqu’au bout de sa peine, puisque le fichier du Federal Bureau of Prisons indique une date de sortie au 21 janvier 2026 :

Fiche de Caroline Ellison

Fiche de Caroline Ellison

 

👉 Pour aller plus loin — Comment stocker vos cryptomonnaies hors des plateformes centralisées ?

Dans moins d'un mois, Caroline Ellison sera ainsi libérée du Résidentiel Reentry Management de New York. Alors qu'elle a à peine purgé un peu plus de la moitié de sa peine, cette libération anticipée est probablement due à une bonne conduite.

Il y a quelques jours, nous revenions aussi sur le consentement de l’ancienne dirigeante d’Alameda Research à une interdiction « d’exercer des fonctions de dirigeant ou d'administrateur pendant dix ans ».

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

