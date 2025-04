Les actions et le dollar rebondissent suite au rétropédalage de Donald Trump sur Jerome Powell

Les marchés financiers sont ce qui aura encore une fois fait céder Donald Trump. Alors que le président des États-Unis critiquait fortement le président de la Réserve fédérale depuis quelques jours, il est revenu sur ses propos. Dans une interview accordée aujourd’hui, Donald Trump a en effet nié avoir poussé au départ de Jerome Powell :

Donald Trump avait multiplié les attaques depuis quelques jours, conduisant à une chute nette des marchés financiers, inquiets face à la menace pesant sur la plus grande Banque centrale mondiale. Tout comme pour les droits de douane, c’est donc la chute des marchés qui aura conduit le président des États-Unis à revoir sa copie.

Donald Trump a également évoqué un apaisement éventuel avec la Chine, affirmant que des droits de douane de 145 % étaient très hauts, et qu’ils ne « seraient pas aussi hauts » après des négociations avec le pays asiatique.

