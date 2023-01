L'acquisition de Voyager Digital par Binance.US compromise par la SEC ?

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s'est interposée dans le procédé de rachat d'actifs opéré entre Binance.US et Voyager Digital afin de demander plus de clarté concernant certains points. La SEC souhaite notamment savoir si la branche américaine de Binance est en mesure d'assumer cette transaction de plus d'un milliard de dollars.