Binance.US a été choisie pour racheter les actifs de Voyager Digital pour plus d'un milliard de dollars

Après de longs mois d'incertitude, Voyager Digital aura finalement choisi Binance.US, la filiale américaine de Binance, pour racheter l'ensemble de ses actifs. La transaction, qui pourrait dépasser le milliard de dollars, doit encore être approuvée devant le tribunal des faillites le 5 janvier 2023. Il s'agirait alors d'un nouvel espoir pour l'ensemble des clients lésés par la faillite de Voyager Digital.

Binance.US en passe de racheter Voyager Digital

Voyager Digital, la plateforme en faillite depuis le mois de juillet dernier, aura finalement fini par trouver repreneur de ses actifs. Nous apprenons aujourd'hui via un communiqué officiel que c'est Binance.US, la filiale américaine du géant Binance, qui a été choisie pour racheter les actifs de la société de courtage qui opère actuellement sous le Chapitre 11 des États-Unis.

« Voyager Digital Ltd. a annoncé aujourd'hui que sa société d'exploitation Voyager Digital LLC a choisi la bourse américaine BAM Trading Services Inc. (faisant affaire sous le nom de "Binance.US") comme la plus haute et la meilleure offre pour ses actifs après un examen des options stratégiques avec l'objectif principal de maximiser la valeur retournée aux clients et autres créanciers dans un délai accéléré. »

Comme indiqué, le choix de Binance.US comme repreneur a été motivé, selon le communiqué, par un apport de liquidités conséquent qui permettra à la plateforme de rembourser ses créanciers le plus rapidement possible. Pour rappel, le nombre de créanciers de Voyager Digital a été évalué à plus de 100 000 individus.

Effectivement, Binance.US déboursera 1,022 milliard de dollars pour cette acquisition, soit la valeur actuelle du portefeuille de Voyager Digital (1,002 milliard de dollars) ainsi que 20 millions de dollars supplémentaires indiqués comme « contrepartie ».

Maintenant que Binance.US a été sélectionnée par Voyager Digital, la société en faillite devra conclure l'accord d'achat d'actifs devant le tribunal des faillites compétent le 5 janvier 2023. Selon le communiqué, si cette solution venait à être acceptée par ledit tribunal, les 2 entités devront conclure la transaction au plus vite.

À quoi doivent s'attendre les créanciers de Voyager Digital ?

Sous réserve que le rachat reçoive l'aval du tribunal des faillites, les différents créanciers de Voyager Digital devraient normalement percevoir leurs cryptomonnaies immobilisées sur la plateforme dans le cadre de sa faillite et de son défaut de provision.

Brian Shroder, le PDG de Binance.US, s'est exprimé afin d'éclaircir quelques points importants :

« Notre offre est le reflet de notre principe premier selon lequel les clients doivent passer en priorité. Notre objectif est simple : rendre aux utilisateurs leurs cryptomonnaies dans les délais les plus rapides possibles. »

Par ailleurs, les clients auront normalement la possibilité de récupérer lesdites cryptomonnaies à un ratio de 1 pour 1 directement sur l'exchange américain :

« Dès la conclusion de l'accord, les utilisateurs pourront accéder de manière transparente à leurs actifs numériques sur la plateforme Binance.US, où ils continueront à recevoir les décaissements futurs de Voyager. »

Enfin, selon les informations révélées par Brian Shroder, les clients de Voyager Digital concernés pourraient espérer revoir leurs cryptomonnaies à partir du mois de mars 2023 si la transaction venait à aboutir.

Source : Pr Newswire

