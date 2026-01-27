Comment acheter du Bitcoin par SMS et crédit téléphonique ?

Vous souhaitez investir dans le Bitcoin et vous vous demandez si vous pouvez utiliser votre forfait mobile ou envoyer un simple SMS pour en obtenir ? Aujourd'hui, cette méthode est devenue une relique du passé, aussi coûteuse que risquée. Découvrez pourquoi elle a disparu et quelles sont les meilleures alternatives pour acheter du Bitcoin aujourd'hui.

Aujourd'hui, acheter du Bitcoin par SMS ou crédit téléphonique n'est plus une option viable en France. Cette méthode, autrefois utilisée par une poignée d'utilisateurs, est aujourd'hui devenue désuète et quasiment inexistante.

Pourquoi l'achat de Bitcoin par SMS a-t-il disparu ?

Si vous tombez aujourd'hui sur un site Web qui prétend encore vous vendre du Bitcoin via un simple code SMS ou votre forfait mobile, fuyez. Ce qui était une « astuce » pour dépenser son crédit non utilisé il y a quelques années est devenu un terrain miné pour plusieurs raisons majeures.

Le rempart réglementaire avec MiCA et le statut PSCA

Depuis l'entrée en vigueur du règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) et le durcissement du cadre français autour des PSCA (Prestataires de Services sur Crypto-Actifs), l'anonymat et le pseudonymat n'ont plus leur place dans l'investissement crypto.

En effet, la loi impose désormais aux plateformes de vérifier l'identité de chaque client dès le premier euro. Un paiement par SMS est par nature pseudonyme ou lié à un contrat mobile, ce qui ne répond pas aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT).

De plus, les autorités financières exigent que la provenance des fonds soit claire. Le crédit téléphonique, qui peut être rechargé en espèces via des cartes prépayées, crée une opacité que les régulateurs interdisent formellement aux plateformes agréées.

Des frais exorbitants

Le micropaiement par SMS (via des solutions comme l'ancien YouPass ou StarPass) n'a jamais été conçu pour l'investissement, mais pour des achats numériques de quelques centimes (sonneries, options de jeux).

Avec des frais de 30 à 50 %, utiliser ce canal reviendrait à payer vos BTC deux fois leur prix réel. Pour 20 € de forfait dépensés, vous ne receviez souvent que l'équivalent de 10 € en Bitcoin après déduction des commissions de l'intermédiaire, de l'opérateur et de la plateforme.

La fin des acteurs historiques et l'explosion des arnaques

La totalité des plateformes qui proposaient cette option ont soit fermé, soit totalement pivoté vers des méthodes classiques pour se conformer à la loi.

Des plateformes comme Deskoin (à ses débuts) ont abandonné le crédit téléphonique pour devenir des plateformes de change régulées et professionnelles.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Les meilleures alternatives pour acheter du Bitcoin

Puisque l'achat de Bitcoin par SMS appartient au passé, vers quelles méthodes faut-il se tourner ? Aujourd'hui, investir dans le Bitcoin n'a jamais été aussi simple, avec pléthores de moyens de paiement pris en charge.

Le virement bancaire SEPA est l'option la plus économique. Quasiment toutes les grandes plateformes (Bitvavo, Binance, Bitpanda) proposent les dépôts par virement gratuitement ou pour une somme symbolique (souvent 1 €) ;

La carte bancaire pour un achat instantané : Le paiement avec une carte (Visa/Mastercard) reste une option très populaire pour sa simplicité universelle. L'achat est quasi-instantané, mais cette méthode s'accompagne de frais de 2 à 3 % selon les plateformes ;

Le paiement via PayPal : De plus en plus de plateformes régulées intègrent PayPal comme méthode de dépôt ou d'achat direct, à l'instar d'eToro et de Bitpanda ;

Le paiement via Apple Pay et Google Pay : Si vous aimiez l'idée d'acheter du Bitcoin depuis votre smartphone, c'est aujourd'hui l'alternative parfaite. C'est aussi simple qu'un SMS, mais sécurisé par FaceID/TouchID et sans surtaxe. Cette méthode vous intéresse ? La plateforme Bitvavo se distingue en permettant de déposer des euros sans aucuns frais via Apple Pay, lesquels peuvent ensuite être utilisés pour acheter du Bitcoin.

Pour les détenteurs d'iPhone, utiliser Apple Pay sur Bitvavo est aujourd'hui l'évolution naturelle de l'achat par SMS : c'est tout aussi rapide, mais avec la sécurité d'une plateforme régulée et l'avantage majeur de ne payer aucun frais.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo*

👉 Retrouvez notre avis complet sur Bitvavo

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.