Comment acheter du Bitcoin avec une carte prépayée PCS ?

Depuis fin 2025, il est possible d'acheter du Bitcoin et d'autres cryptomonnaiese avec une carte prépayée PCS sans ouvrir de compte sur une plateforme crypto. Grâce au service « PCS Crypto by Paymium », l'achat de crypto devient accessible à un public qui utilise déjà sa carte PCS pour gérer son budget au quotidien. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'achat de Bitcoin via PCS.

PCS Crypto by Paymium : de quoi parle-t-on ?

PCS est une carte Mastercard prépayée éditée par CreaCard. Elle fonctionne comme une carte bancaire classique, mais sans nécessiter de compte en banque : elle est accessible sans condition de revenus et n'autorise aucun découvert.

Son grand atout est sa disponibilité. Les cartes prépayées PCS sont vendues en ligne, mais aussi dans plus de 33 000 points de vente, notamment la plupart des bureaux de tabac : vous pouvez obtenir un kit de carte physique directement auprès de votre buraliste, puis la recharger avec des coupons en espèces ou par carte bancaire (trouver le point de vente de cartes PCS proche de chez vous).

Concrètement, cela ouvre une possibilité intéressante : acheter du Bitcoin avec des espèces. Il suffit de recharger sa carte PCS en liquide chez le buraliste, puis d'utiliser ce solde pour acheter de la crypto depuis l'application mobile MyPCS.

En novembre 2025, PCS s'est associé à la plateforme crypto Paymium pour lancer un service baptisé « PCS Crypto by Paymium ». Concrètement, ce partenariat permet aux clients PCS d'acheter et de vendre du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et du Litecoin (LTC), ainsi que le stablecoin EURCV depuis l'application MyPCS.

L'intérêt est double : profiter d'un accès simplifié à la crypto pour les débutants, tout en s'appuyant sur l'infrastructure d'un acteur régulé en France (MiCA) pour la sécurité et la conservation des fonds.

Onglet PCS Crypto de l'application MyPCS

Le service étant réservé aux clients PCS : il faut être détenteur d'une carte PCS et avoir validé son profil à 100 % sur l'application mobile (disponible sur iOS et Android) ou sur le site de PCS. Cette étape correspond à la procédure de vérification d'identité (KYC), obligatoire et conforme à la réglementation en vigueur.

Une fois le profil validé, il est possible d'acheter du Bitcoin avec le solde de la carte PCS ou avec des EURCV (un stablecoin adossé à l'euro). Votre profil est prêt et vous avez une carte PCS ? Voici les étapes à suivre pour acheter du Bitcoin :

Ouvrez l'application MyPCS et rendez-vous dans l'onglet « Bons plans » , puis sélectionnez « PCS Crypto by Paymium » ;

, puis sélectionnez ; Rendez-vous dans le menu sur l'onglet « Acheter » ;

; Sélectionnez la cryptomonnaie de votre choix parmi le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH), le Litecoin (LTC) et l'EURCV, un stablecoin émis par Société Générale – FORGE ;

; Saisissez le montant que vous souhaitez investir ;

Choisissez votre mode de paiement : carte PCS ou EURCV, puis validez.

La transaction est instantanée et confirmée par un code de sécurité envoyé par SMS.

En ce qui concerne les frais, PCS ne communique pas clairement sur ce qui est appliqué. Toutefois, les frais standards de Paymium sont de 1,49 % sur l'achat, la vente et les échanges de cryptomonnaies, lesquels sont réduits à 0,90 % si la transaction est en EURCV.

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Revendre ses cryptos et récupérer ses euros

Pour revendre des cryptomonnaies via MyPCS, il suffit de sélectionner l'onglet « Vendre » et de suivre les étapes indiquées. La particularité est que la revente s'effectue en EURCV, un stablecoin dont la valeur reste alignée sur l'euro (1 EURCV = 1 €).

Pour récupérer ces fonds sur votre carte, il faut ensuite réaliser un transfert :

Choisissez le montant en EURCV à transférer ;

Sélectionnez la carte PCS de destination ;

Validez grâce au code de sécurité reçu par SMS.

Le montant est alors crédité sur votre compte PCS et redevient utilisable comme n'importe quel euro sur votre carte.

À quoi sert l'EURCV concrètement ? Imaginons que le Bitcoin soit à 60 000 € et que vous anticipiez une baisse. Plutôt que de tout vendre contre des euros et que cela soit considéré comme une plus-value, et donc qu'il soit obligatoire de payer des impôts dessus, vous échangez vos BTC contre des EURCV.

Ainsi, si le prix du Bitcoin chute à 40 000 €, vous n'avez rien perdu et vous pouvez en racheter directement si vous le souhaitez. Votre gain reste figé en EURCV, prêt à être réinvesti au bon moment et qui évite aussi d'avoir à payer la flat tax sur les éventuelles plus-values.

Acheter du Bitcoin avec PCS est-il sécurisé ?

Le service s'appuie sur Paymium, une plateforme française créée en 2011, pionnière du Bitcoin en Europe et revendiquant plus de 250 000 utilisateurs. Paymium est un acteur régulé en France, encadré par l'AMF dans le cadre du règlement européen MiCA, qui fixe les règles applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs à l'échelle de l'Union européenne.

Plusieurs mécanismes encadrent la sécurité des opérations :

Conservation à froid : les crypto-actifs sont stockés hors ligne, à l'abri des piratages ;

: les crypto-actifs sont stockés hors ligne, à l'abri des piratages ; Vérification d'identité (KYC) obligatoire avant toute opération ;

Validation par code SMS pour chaque transaction.

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FAQ : Questions fréquentes PCS Crypto

Faut-il être client PCS pour acheter du Bitcoin ? Oui. Le service PCS Crypto by Paymium est réservé aux détenteurs d'une carte PCS ayant validé leur profil à 100 % (procédure KYC) sur l'application mobile ou sur mypcs.com.

Quelles cryptomonnaies peut-on acheter avec PCS ? Le service donne accès au Bitcoin (BTC), à l'Ethereum (ETH), au Litecoin (LTC) et au stablecoin EURCV, adossé à l'euro.

Peut-on acheter du Bitcoin avec PCS de manière anonyme ? Non. Une vérification d'identité (KYC) est obligatoire avant de pouvoir acheter ou vendre des cryptomonnaies via PCS Crypto by Paymium.

Qui gère les cryptos achetées via PCS ? Le service est passe par Paymium, une plateforme française créée en 2011 et régulée en France dans le cadre du règlement européen MiCA. Les actifs sont conservés à froid, hors ligne.

PCS Crypto convient-il aux débutants ? Oui. Le service est pensé pour être simple : les opérations se font en quelques clics depuis l'application MyPCS et chaque transaction est validée par un code SMS, ce qui le rend accessible aux novices.

Qu'est-ce que l'EURCV proposé par PCS ? L'EUR CoinVertible (EURCV) est un stablecoin lancé par Société Générale – FORGE, dont la valeur reste stable à 1 euro. Il sert notamment à sécuriser ses gains lors de la revente de cryptos sans subir la flat tax.

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