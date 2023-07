Aave : le stablecoin décentralisé GHO débarque sur le mainnet Ethereum (ETH)

Le protocole de finance décentralisée Aave a officialisé le lancement de son stablecoin décentralisé GHO suite à un vote massivement favorable de sa communauté. Comme indiqué dans le communiqué d'Aave, le GHO (se prononce GO) peut être mint par les utilisateurs lorsqu'ils déposent des cryptomonnaies en tant que collateral sur le protocole.

The Aave DAO has successfully launched @GHOAave on the Ethereum Mainnet. Congrats to the Aave community on this historic moment! pic.twitter.com/Br3QGqMU8X

— Aave (@AaveAave) July 15, 2023