crvUSD : le nouveau stablecoin de Curve a été déployé sur Ethereum (ETH)

Annoncé depuis quelques mois maintenant, le tout nouveau stablecoin de Curve vient de faire son arrivée sur Ethereum (ETH).

Comme l’ont expliqué les équipes de Curve, tout n’est pas encore finalisé, seul le smart contract est en ligne et l’interface utilisateur doit encore être publiée :

As many figured - deployment of crvUSD smart contracts has happened!

This is not finalized yet because UI also needs to be deployed. Stay tuned!

