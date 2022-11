AAVE gèle certains marchés de prêt en raison de leur faible liquidité

AAVE, le plus grand protocole de prêt toutes blockchains confondues en termes de valeur totale verrouillée (TVL), a gelé 17 marchés de prêt sur AAVE V2 suite à un vote de gouvernance émis en réponse à une tentative de manipulation de prix sur le token CRV la semaine dernière.

Ladite proposition, lancée sur le forum de gouvernance le 23 novembre et acceptée le 27 novembre avec un taux de réponses positives de 100 %, vise à geler les actifs suivants sur AAVE V2 :

Ainsi, les cryptomonnaies énumérées ici ne seront plus disponibles au prêt ou à l'emprunt sur AAVE V2 afin de limiter les risques de manipulation de marché.

La semaine dernière, l'individu connu pour avoir manipulé Mango Markets, connu sous le pseudonyme « Avi » sur Twitter, avait tenté de manipuler le cours du CRV afin de le short et générer un profit sur l'opération.

Toutefois, bien que la manipulation n'ait pas eu l'effet escompté suite à un rebond du cours du CRV qui a provoqué la liquidation de la position de notre hacker, AAVE s'est tout de même retrouvé avec un bad dept (ou mauvaise dette) de 1,3 million de dollars.

Aussi, la décision prise ici par AAVE (parmi d'autres) vise à réduire la possibilité qu'un tel événement puisse se reproduire :

« Par excès de prudence et compte tenu de la faible tolérance au risque de la communauté, nous recommandons de geler temporairement les actifs décrits ci-dessus dans le but de dérisquer Aave V2 et de promouvoir une éventuelle migration vers V3. »