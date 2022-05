a16z lance un fonds de 4,5 milliards de dollars à destination des projets Web3

La célèbre société de capital-risque a16z (Andreessen Horowtiz) lance un fonds de 4,5 milliards destiné à soutenir les projets Web3.

Cette annonce vient quelques jours après qu’elle ait levé 600 millions de dollars pour un fonds destiné aux jeux blockchains et metaverses.

Avec ce quatrième fonds dédié à l’écosystème blockchain et aux cryptomonnaies, a16z souhaite profiter de la tendance actuelle du marché pour investir. En ce sens, Arianna Simpson, associé général chez Andreessen déclare :

Sur le montant levé, 1,5 milliard de dollars seront destinés aux startups en phase de démarrage (seed), et 3 milliards de dollars seront investis à risque.

Bien évidemment, l’objectif du fonds est d’investir à tous les stades de parcours dans des startups Web3 prometteuses.

Depuis 2013, Andreessen Horowitz a créé 4 fonds à destination des projets blockchain et de cryptomonnaies. Au total, près de 7,6 milliards de dollars ont été levés.

Avec ce nouveau fonds, la société vise notamment les jeux Web3, la finance décentralisée (DeFi), les médias sociaux décentralisés, les tokens non fongibles (NFTs), les gouvernances, ou encore tout ce qui touche à l’infrastructure. Le communiqué précise :

« Nous pensons que nous entrons actuellement dans l’âge d’or du web3. Les blockchains programmables sont suffisamment avancées et une gamme variée d’applications a atteint des dizaines de millions d’utilisateurs. Plus important encore, une vague massive de talents de classe mondiale a rejoint le web3 au cours de l’année dernière. Ils sont brillants et passionnés et veulent construire un meilleur Internet. »