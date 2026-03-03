800 000 dollars pour monter sur scène : quand les conférences cryptos changent d'échelle

Dans sa dernière étude, Crypto Nomads revient sur les tarifs parfois hallucinants pour prendre la parole sur les scènes des grandes conférences crypto. Retour sur ces chiffres.

Les prix pour monter sur scène en conférence atteignent des sommets

Dans un article paru lundi, les équipes de Crypto Nomads ont présenté une synthèse de 30 dossiers de sponsoring des principaux évènements cryptos pour 2026.

Dans cette synthèse, réalisée à l’aide de l’IA de Claude, il ressort que le prix d’appel pour monter sur scène lors de l’une des grandes dates pourrait monter jusqu’à 800 000 dollars. Ce serait ainsi le cas pour TOKEN2049 Dubai, là où le premier prix pour prendre la parole lors de l’EthCC[9] à Cannes le mois prochain serait de 70 000 dollars :

Prix d'entrée pour prendre la parole aux principaux évènements cryptos

Mettant en avant le fait que le prix donné pour TOKEN2049 Dubai fait référence à une conférence de 15 minutes, Crypto Nomads fait état d'un prix de 33 000 dollars à la minute. Bien que cela ne soit pas précisé dans le rapport, ce montant semble toutefois faire référence à une offre différente de celle mentionnée dans le graphique ci-dessus, car le tarif indiqué ici donnerait plutôt un prix de 53 300 dollars la minute.

D’ailleurs, précisons également que tous les tarifs mentionnés seraient négociables, tandis que certains conférenciers peuvent tout aussi bien être invités gratuitement. En outre, certaines scènes d’évènements crypto restent également gratuites, à l’image des Devcon de l’Ethereum Foundation ou des Breakpoint de la Solana Foundation.

Au-delà des prix pour monter sur scène, un coup d’œil peut être porté au nombre de participants attendus. Là où l’EthCC[9] s’attend, par exemple, à accueillir 6 500 visiteurs, TOKEN2049 Singapour met la barre haute en se projetant sur 25 000 personnes :

Nombre de visiteurs attendus aux principaux évènements cryptos

Dans les faits, Crypto Nomads estime qu’aucun évènement crypto n’aurait à ce jour dépassé les 15 000 participants payants, tandis que moins de 5 conférences auraient franchi la barre des 10 000. Ainsi, les chiffres incluraient notamment les places réservées aux partenaires ou bien pourraient être surévalués à des fins marketing.

Quoi qu’il en soit, le rapport note également une institutionnalisation des conférences, avec des rendez-vous se déplaçant vers de grands hubs financiers, tels que Londres pour attirer des capitaux. En parallèle, des acteurs crypto adaptent également leur modèle en sponsorisant des conférences historiquement dédiées à la finance traditionnelle.

Avec le bear market, il s'agira de voir la pérennité des grandes dates qui reviennent chaque année, alors que nous avons, par exemple, déjà assisté à des annulations, comme le célèbre NFT Paris, qui devait se tenir le mois dernier.

Source : Crypto Nomads

