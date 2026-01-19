770 millions de dollars liquidés en quelques heures – Récap crypto du weekend du 17 au 18 janvier 2026

Un week-end très riche marqué par la volatilité du Bitcoin, la croissance de l’écosystème Ethereum et les avancées institutionnelles autour des actifs numériques. Tour d’horizon des principales actualités de ces deux derniers jours.

le 19 janvier 2026 à 8:10.

2 minutes de lecture

author image

Cryptoast

770 millions de dollars liquidés en quelques heures – Récap crypto du weekend du 17 au 18 janvier 2026

Bitcoin : volatilité et liquidations massives

En seulement 1 heure et 30 minutes, le prix du Bitcoin est passé  de 95 400 à 92 200 dollars, témoignant d’une volatilité persistante. Ainsi, environ 770 millions de dollars de positions longues ont été liquidés sur la période, soulignant la pression sur le marché malgré les flux positifs observés sur les ETF depuis début janvier.

Ethereum : records d’activité et progression continue

L’Ether a atteint un nouvel ATH vendredi, atteignant 2,88 millions de transactions traitées en une seule journée, soutenu par le fork Blob Parameter Only (BPO) qui a amélioré la capacité de gestion des données du réseau. Ethereum a ajouté environ 9 milliards de dollars à sa capitalisation ce week-end, mais reste encore à 33 % de son ATH. Les réserves stratégiques d’ETH ont, elles, gagné plus de 2 milliards de dollars en valeur sur les trente derniers jours.

Acheter facilement la crypto Ethereum avec eToro
Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Kevin Warsh, un candidat pro-crypto à la Fed

Kevin Warsh est pressenti pour diriger la Réserve fédérale américaine. Il a déclaré voir le Bitcoin comme une réserve de valeur durable comparable à l’or. Son profil pro-crypto pourrait constituer un catalyseur haussier pour le BTC dans un contexte où l’intérêt institutionnel repart à la hausse, notamment avec les flux massifs vers les ETF Bitcoin.

BitMine renforce sa position sur Ethereum

BitMine détient désormais 3,372 % de l’offre en circulation d’ETH, confirmant son statut de plus grand détenteur institutionnel du réseau. L’entreprise poursuit sa stratégie d’accumulation malgré la vente massive d’ETH par d’autres acteurs du marché.

Solana : innovation et diversification

Solana a annoncé vouloir introduire des transactions sans gas, permettant de payer les frais en tokens plutôt qu’en SOL. Cette évolution s’ajoute à un contexte favorable pour le réseau, soutenu par le déploiement du stablecoin FRNT sur Solana et l’arrivée potentielle d’un ETF crypto dédié via Morgan Stanley.

Marché haussier pour les métaux précieux

L’argent a dépassé les 94 dollars l’once pour la première fois de son histoire, gagnant plus de 31 % depuis le début de l’année. En parallèle, l’or s’est établi à 4 650 dollars, et selon Polymarket, il y aurait 80 % de chances qu’il atteigne 5 000 dollars avant l’ETH d’ici fin juin 2026.

Investissez dans l'or pour protéger votre épargne de l'inflation
Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. (en savoir plus)

Chine : la CBDC accélère ses paiements transfrontaliers

Le projet mBridge de la Chine, lié à sa monnaie numérique (CBDC), a déjà traité 55 milliards de dollars de paiements transfrontaliers. Cette initiative s’inscrit dans une tendance globale d’adoption des solutions blockchain pour les paiements internationaux, impliquant aussi des acteurs comme JPMorgan et Stripe.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

566 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur No Push RS

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Après 70 milliards de dollars de pertes, Meta abandonne son projet de metaverse

Après 70 milliards de dollars de pertes, Meta abandonne son projet de metaverse

 1,7 milliard de dollars en 3 jours : les ETF Bitcoin (BTC) s'embrasent à nouveau

1,7 milliard de dollars en 3 jours : les ETF Bitcoin (BTC) s'embrasent à nouveau

 Donald Trump, droits de douane et Cour suprême : là où se joue vraiment le risque pour les marchés

Donald Trump, droits de douane et Cour suprême : là où se joue vraiment le risque pour les marchés

 Or/Argent VS Bitcoin : la rotation cyclique approche ! L'analyse de Vincent Ganne

Or/Argent VS Bitcoin : la rotation cyclique approche ! L'analyse de Vincent Ganne