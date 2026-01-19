770 millions de dollars liquidés en quelques heures – Récap crypto du weekend du 17 au 18 janvier 2026

Un week-end très riche marqué par la volatilité du Bitcoin, la croissance de l’écosystème Ethereum et les avancées institutionnelles autour des actifs numériques. Tour d’horizon des principales actualités de ces deux derniers jours.

Bitcoin : volatilité et liquidations massives

En seulement 1 heure et 30 minutes, le prix du Bitcoin est passé de 95 400 à 92 200 dollars, témoignant d’une volatilité persistante. Ainsi, environ 770 millions de dollars de positions longues ont été liquidés sur la période, soulignant la pression sur le marché malgré les flux positifs observés sur les ETF depuis début janvier.

Ethereum : records d’activité et progression continue

L’Ether a atteint un nouvel ATH vendredi, atteignant 2,88 millions de transactions traitées en une seule journée, soutenu par le fork Blob Parameter Only (BPO) qui a amélioré la capacité de gestion des données du réseau. Ethereum a ajouté environ 9 milliards de dollars à sa capitalisation ce week-end, mais reste encore à 33 % de son ATH. Les réserves stratégiques d’ETH ont, elles, gagné plus de 2 milliards de dollars en valeur sur les trente derniers jours.

Kevin Warsh, un candidat pro-crypto à la Fed

Kevin Warsh est pressenti pour diriger la Réserve fédérale américaine. Il a déclaré voir le Bitcoin comme une réserve de valeur durable comparable à l’or. Son profil pro-crypto pourrait constituer un catalyseur haussier pour le BTC dans un contexte où l’intérêt institutionnel repart à la hausse, notamment avec les flux massifs vers les ETF Bitcoin.

BitMine renforce sa position sur Ethereum

BitMine détient désormais 3,372 % de l’offre en circulation d’ETH, confirmant son statut de plus grand détenteur institutionnel du réseau. L’entreprise poursuit sa stratégie d’accumulation malgré la vente massive d’ETH par d’autres acteurs du marché.

Solana : innovation et diversification

Solana a annoncé vouloir introduire des transactions sans gas, permettant de payer les frais en tokens plutôt qu’en SOL. Cette évolution s’ajoute à un contexte favorable pour le réseau, soutenu par le déploiement du stablecoin FRNT sur Solana et l’arrivée potentielle d’un ETF crypto dédié via Morgan Stanley.

Marché haussier pour les métaux précieux

L’argent a dépassé les 94 dollars l’once pour la première fois de son histoire, gagnant plus de 31 % depuis le début de l’année. En parallèle, l’or s’est établi à 4 650 dollars, et selon Polymarket, il y aurait 80 % de chances qu’il atteigne 5 000 dollars avant l’ETH d’ici fin juin 2026.

Chine : la CBDC accélère ses paiements transfrontaliers

Le projet mBridge de la Chine, lié à sa monnaie numérique (CBDC), a déjà traité 55 milliards de dollars de paiements transfrontaliers. Cette initiative s’inscrit dans une tendance globale d’adoption des solutions blockchain pour les paiements internationaux, impliquant aussi des acteurs comme JPMorgan et Stripe.

