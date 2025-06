384 M$ pour créer une trésorerie Bitcoin (BTC) : cette entreprise veut lever près de 8 fois sa valeur en bourse

Lundi, l’entreprise cotée au Nasdaq Sequans a fait part de son attention de lever 384 millions de dollars pour créer une trésorerie Bitcoin (BTC). Retour sur ce montant colossal, au regard de la très faible capitalisation boursière de la société.

Sequans veut lever 384 millions de dollars pour créer une trésorerie Bitcoin (BTC)

Lundi, Sequans Communication, une société cotée au Nasdaq et spécialisée dans les semi-conducteurs et les technologies 4G et 5G, a fait part de ses ambitions relatives à la création d’une trésorerie Bitcoin (BTC). Pour ce faire, l’entreprise entend lever 384 millions de dollars, dont 195 millions de dollars en actions et le reste en obligations convertibles.

Ce qui a de surprenant avec ce montant, c’est qu’il est plus de 7,8 fois supérieur à la capitalisation boursière de Sequans. Et pour cause, l’entreprise est valorisée à hauteur de 49 millions de dollars par les marchés financiers.

Pour Georges Karam, le PDG de Sequans, ce projet s’inscrit dans une recherche de « résilience financière » :

Notre stratégie de trésorerie Bitcoin reflète notre forte conviction que le Bitcoin est un actif de premier ordre et un investissement à long terme attractif. Nous sommes convaincus que les caractéristiques uniques du Bitcoin renforceront notre résilience financière et offriront une valeur significative à nos actionnaires.

Derrière les grands discours, nous retrouvons là une fois de plus le schéma habituel d’une entreprise, dont la transformation soudaine en trésorerie Bitcoin semble motivée par une tentative de redresser la barre vis-à-vis des actionnaires.

Après avoir fait son entrée en bourse en avril 2011 et réalisé un plus haut historique à 195 dollars quelques semaines plus tard, le titre SQNS de Sequans a depuis perdu 99 % de son prix.

À l’annonce de ce virage Bitcoin, l’action a ouvert en hausse de 14,51 % lundi, avant de s’effondrer en cours de séance pour clôturer à 1,67 dollar, en baisse de 13,47 % :

Cours de l’action SQNS de Sequans en données quotidiennes

Pour mettre sa trésorerie sur pied, Sequans s’associera à la société Swan Bitcoin, bien qu’elle n’ait pas précisé si la totalité des fonds levés seront utilisés pour acheter des bitcoins. Au prix actuel du BTC de 105 300 dollars, 384 millions de dollars représentent près de 3 647 unités, ce qui placerait l’entreprise à la 16e place des sociétés cotées détenant le plus de bitcoins.

Sources : Communiqué, TradingView

