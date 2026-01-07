33 % des BTC en danger face à la menace de l'ordinateur quantique ? Récap crypto de la nuit du 6 au 7 janvier 2026

Nuit marquée par une levée record de xAI, des mouvements significatifs sur les ETF crypto et un nouvel envol des métaux précieux. Retour également sur la décision de MSCI et la domination persistante de Foundry USA dans le minage de Bitcoin.

Vulnérabilité quantique du Bitcoin

David Duong de Coinbase a estimé qu’environ un tiers des bitcoins pourraient être vulnérables à des attaques quantiques en raison de clés publiques exposées.

Levée record pour xAI

xAI a annoncé une levée de 20 milliards de dollars lors de sa série E, avec la participation d’investisseurs stratégiques tels que NVIDIA et Cisco Investments.

MSCI maintient les sociétés à trésorerie crypto

MSCI a confirmé qu’il n’exclura pas les sociétés détenant des trésoreries en cryptomonnaies de ses indices. Cette décision a évité jusqu’à 15 milliards de dollars de sorties potentielles, alors que des débats persistent autour du statut réglementaire des Digital Asset Treasuries.

Domination de Foundry USA

Foundry USA, filiale du Digital Currency Group, demeure le plus grand pool de minage de Bitcoin au monde avec 30 % de part de marché. Cette position dominante reflète la résilience du groupe DCG après le remboursement de plus d’un milliard de dollars de dettes à ses créanciers en 2024 et les tensions passées autour de Genesis et Gemini.

Marché crypto et politique américaine

Selon TD Cowen, l’adoption du projet de loi américain sur la structure du marché crypto pourrait être reportée jusqu’en 2027 à cause des tensions politiques liées aux élections de mi-mandat. Toutefois, le sénateur Tim Scott, président de la commission bancaire du Sénat, a fixé un vote sur le texte au 15 janvier.

XRP en tête des performances

D’après CNBC, XRP a été désignée comme la cryptomonnaie la plus « brûlante » de l’année, surpassant Bitcoin et Ether. Cette performance est soutenue par les lancements successifs d’ETF spot XRP, salués comme les plus réussis de l’année, et par des flux croissants observés par Kaiko.

Essor des métaux précieux

L’or a franchi la barre des 4 500 dollars tandis que l’argent a dépassé NVIDIA en capitalisation boursière, atteignant 4 630 milliards de dollars. Ce dernier devient ainsi le deuxième actif le plus valorisé au monde, derrière l’or estimé à 31 340 milliards.

Tether renforce son écosystème or

Tether a lancé Scudo, une solution rendant le token adossé à l’or XAUT plus accessible et utilisable on-chain. Ce lancement intervient dans un contexte d’effervescence autour des actifs adossés à l’or et des initiatives de tokenisation.

Revenus records des émetteurs de stablecoins

Selon Token Terminal, les émetteurs de stablecoins ont généré environ 5 milliards de dollars de revenus sur Ethereum en 2025. Cette croissance s’appuie sur une capitalisation de 310 milliards de dollars en fin d’année et l’évolution rapide des paiements basés sur les stablecoins, illustrée par le lancement du mainnet de Zama et le premier transfert confidentiel de cUSDT.

