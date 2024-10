En 3 mois, Revolut a évité 13,5 millions de dollars de pertes en cryptos à ses utilisateurs

En 3 mois, Revolut aurait permis à ses clients d'éviter jusqu'à 13,5 millions de dollars de pertes en cryptomonnaies dans des transactions jugées comme potentiellement frauduleuses. Regardons cela de plus près.

Revolut vante les mérites de son algorithme d’identification des transferts potentiellement frauduleux

Entre le 1er juin et le 1er septembre, la fintech britannique Revolut a permis à ses clients d’éviter de perdre 13,5 millions de dollars de cryptomonnaies dans des transferts jugés comme « potentiellement frauduleux ». C’est en tout cas ce qu’a confirmé l’entreprise à nos confrères de The Block, en vantant les mérites de son système de sécurité :

L’approche proactive de l’entreprise lui a permis d’améliorer considérablement ses mesures de sécurité spécifiques à la crypto récemment, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de fraudes potentielles qu’elle a empêchées.

Au départ, rappelons qu’il était seulement possible de s’exposer aux cryptomonnaies sur Revolut, et non de les transférer. En 2023, la plateforme a initié un premier changement en permettant les dépôts, avant d’autoriser également les retraits petit à petit.

Lors de ces transferts, l’algorithme de la plateforme cherchera ainsi à déterminer plusieurs scénarios, notamment si les adresses impliquées sont liées à des escroqueries, si des acteurs sanctionnés sont impliqués, ou bien si cela s’apparente à du blanchiment d’argent par exemple. En cas de suspicion, des informations complémentaires peuvent ensuite être demandées à l’utilisateur.

En outre, d’autres moyens de prévention sont cités, comme la fonctionnalité Wealth Protection pouvant être activée pour les retraits de cryptomonnaies, permettant notamment de se prémunir de pertes lors d’un vol ou d’une perte de téléphone.

L’année dernière, dernière, ces transactions identifiées comme « potentiellement frauduleuses » se sont élevées à plusieurs centaines de millions de livres sterling :

En 2023, nous avons permis à nos clients d’économiser environ 475 millions de livres sterling en transactions crypto et fiat potentiellement frauduleuses. Nous sommes sérieux lorsque nous disons que nous prenons la sécurité au sérieux. C’est pourquoi nous avons mis en place des protections, allant de la surveillance des tendances d’activité suspecte à l’utilisation de l’authentification à deux facteurs.

Bien entendu, il convient de prendre de la hauteur sur ces chiffres. En effet, devant la multitude de critères entrant en jeu, il ne faut par exemple pas confondre « transfert potentiellement frauduleux » et « tentative de hack ».

Lors de l'écriture de ces lignes, Revolut disposait de près de 2,33 milliards de dollars de cryptomonnaies sous gestion, selon les données on-chain d'Arkham.

