La 2e plus grande néobanque d'Europe se lance dans les cryptos avec Kraken

Lundi, la néobanque bunk a révélé le lancement de sa nouvelle offre crypto en partenariat avec l’exchange Kraken. Voici les points importants à retenir.

La néobanque bunk se lance dans les cryptos avec Kraken

Bien que les banques se tournent petit à petit vers les cryptomonnaies, les initiatives sont encore timides du côté des produits destinés au grand public. Pour ce qui est des néobanques en revanche, les mentalités évoluent plus rapidement, et bunq vient de le montrer avec son nouveau partenariat crypto avec Kraken.

En effet, les clients de l’entreprise peuvent d’ores et déjà investir dans les cryptomonnaies, si tant est qu’ils soient domiciliés dans l’une des juridictions suivantes :

Les Pays-Bas ;

La France ;

L’Espagne ;

L’Irlande ;

L’Italie ;

Ou la Belgique.

À terme, bunk ambitionne de déployer ce nouveau service à l’ensemble de l’espace économique européen, mais également aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni, où les démarches ont déjà été lancées pour obtenir les licences adéquates.

Pour Ali Niknam, le fondateur et PDG de bunq, cela répond à une demande croissante de sa clientèle, alors que 65 % des citoyens européens seraient à la recherche d’une application unique pour gérer leurs comptes, leurs économies et leurs différents investissements, selon une enquête de la néobanque :

Nos utilisateurs à travers le monde attendent depuis longtemps une solution simple, sécurisée et transparente pour investir dans les actifs numériques. Désormais, tout ce dont ils ont besoin pour économiser, dépenser et investir, dont la crypto, se trouve sur une seule plateforme.

Avec plus de 350 cryptomonnaies et tokens différents, les frais de ce nouveau produit s’élèvent de 0,25 % à 1,99 %, en fonction de la formule de votre compte. Notons toutefois que les actifs ne semblent pas transférables à l’heure actuelle, cette question n’ayant été éclaircie ni dans le communiqué de l’entreprise ni dans sa FAQ.

Par ailleurs, toute vente de cryptomonnaies pour de la monnaie fiat entraînera un verrouillage des fonds durant 24 heures. Il s’agit là d’une fonctionnalité nommée Safety Shield, censée protéger l’utilisateur de toute activité suspecte. Ladite fonctionnalité peut être désactivée, mais un délai de 24 heures sera également nécessaire pour rendre cela effectif.

Si ces différents paramètres peuvent impliquer des désavantages face à des plateformes crypto-natives, cette nouveauté peut, malgré tout, jouer un rôle important en matière de démocratisation. Et pour cause, bunk se revendique comme la 3e plus grande néobanque d’Europe, derrière Revolut. De ce fait, une offre crypto chez un acteur d’une telle envergure a le potentiel d’être une véritable porte d’entrée pour amener de nouveaux utilisateurs au sein de l’écosystème.

Source : bunk

