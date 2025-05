100 000 dollars en vue ? Bitcoin (BTC) retrouve 99 000 dollars pour la 1re fois depuis février

Mercredi après-midi, le Bitcoin (BTC) a initié un nouveau mouvement haussier, qui s’est poursuivi ce matin jusqu’à dépasser les 99 000 dollars, un niveau qui avait été perdu au mois de février dernier. En moins de 24 heures, l’actif a ainsi progressé de près de 6 %, avec désormais pour nouvel objectif le seuil symbolique de 100 000 dollars :

Cours du BTC en données H4

Côté graphique, nous voyons ci-dessus en données 4 heures que cette hausse vient concrétiser une phase de consolidation en range, observée durant quelques semaines après une reprise à la mi-avril.

Concernant l’actualité, plusieurs raisons peuvent expliquer cette bonne performance, à commencer par la dernière décision de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed) des États-Unis. En effet, lors de la réunion de mercredi, ce dernier a choisi de maintenir les taux directeurs dans une fourchette de 4,25 % à 4,5 %, en dépit des pressions de Donald Trump. Cela s’inscrit dans un contexte d’une inflation encore élevée (2,4 % en mars), ainsi que d’une incertitude sur le marché de l’emploi.

Par ailleurs, les investisseurs ont aussi pu être rassurés à l’annonce de négociations en Suisse entre les États-Unis et la Chine. Tandis que l’un assène des droits de douane à 145 % et que son adversaire riposte à 125 %, les délégations des 2 puissances mondiales retrouveront la voie du dialogue ce week-end, afin de trouver des compromis dans cette guerre commerciale.

Mercredi, nous avons également pu revenir sur le regain d’intérêt des investisseurs institutionnels pour les ETF, et plus particulièrement en ce qui concerne l’IBIT de BlackRock.

Maintenant que l’aversion au risque semble reculer, les prochains jours seront particulièrement instructifs en ce qui concerne le choix d’une tendance claire. En attendant, le prix du BTC affiche 99 500 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 2,7 % sur 24 heures.

