zkSync Era : le plus important protocole de prêt de cryptomonnaies se fait hack pour 3,4 millions de $

EraLend, le protocole de prêt de cryptomonnaies le plus important de zkSync Era en termes de valeur totale verrouillée (TVL), a subi un hack de plus de 3,4 millions de dollars. Selon les données de DefiLlama, EraLend a ainsi perdu plus de 62 % de sa TVL initiale suite à cet événement.

Évolution de la TVL du protocole EraLend

D'abord signalé par Spreek, le hack a ensuite été confirmé directement par les équipes d'EraLend sur Twitter, qui affirment que les risques ont été écartés, bien que le mal ait été fait :

🚨Security Update: We've experienced a security incident on our platform today. The threat has been contained. We've suspended all borrowing operations for now and advise against depositing USDC. We're working with partners and cybersecurity firms to address this.

More updates…

— EraLend | The #1 Money Market on zkSync🥇 (@Era_Lend) July 25, 2023