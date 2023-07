Yuan numérique : Bank of China teste les paiements par carte SIM

Cette semaine, Bank of China a dévoilé une nouvelle expérimentation autour du yuan numérique afin de payer avec sa carte SIM grâce à la technologie NFC. Qu’apporte cette solution face aux paiements mobiles classiques ?

Une carte SIM pour payer en yuan numérique avec la technologie NFC

Ces dernières années, la Chine multiplie les expérimentations autour du yuan numérique (e-CNY), et la dernière en date concerne les paiements par carte SIM. Cette nouveauté découle d’une collaboration entre Bank of China, China Telecom et China Unicom, et s’appuie l’utilisation de la technologie near-field communication (NFC) pour le paiement.

C’est la même technologie qui est utilisée pour les paiements sans contact des cartes bancaires par exemple.

Ici, une « super carte SIM NFC » joue un rôle central, qui permet des fonctions de paiements par téléphone, en approchant ce dernier d’un terminal de paiement. Néanmoins, cette méthode comporte des avantages qu’un paiement mobile classique n’a pas.

En effet, il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’application pour effectuer un achat et cela fonctionne même si le téléphone est hors connexion ou éteint.

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce qu’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) ?

Une nouveauté à l’étape de projet pilote

À ce stade, ces nouvelles fonctionnalités sont lancées en tant que projet pilote. Seuls les smartphones Android sont compatibles pour le moment, et ces derniers doivent disposer de fonctionnalités NFC.

Ainsi, ces expérimentations seront par exemple menées pour les paiements de billets de train, de produits du quotidien dans les commerces ou sur les campus.

En outre, les cas d’utilisation de cette « Super SIM » pourraient dépasser le cadre des paiements en yuan numérique. Et pour cause, Bank of China explique que cette technologie peut être expérimentée dans des secteurs comme l’identité numérique, les différents contrôles d’accès ou même l’ouverture des véhicules pour remplacer les clés.

👉 Dans l’actualité également — Musique, Web3 et NFT : Snoop Dogg et a16z participent à une levée de fonds de 20 millions de dollars pour Sound

Source : Bank of China

