Au mois de mars, le marché des cryptomonnaies a repris des couleurs. Alors que le Bitcoin (BTC) lutte pour se maintenir au-dessus des 28 000 dollars, on revient sur les meilleures progressions du mois de mars.

Les cryptomonnaies en hausse au mois de mars

Parmi les dix cryptomonnaies les plus capitalisées du moment, un actif a connu une progression particulièrement notable au mois de mars : le XRP. La cryptomonnaie de Ripple a vu son cours exploser de +51% sur le mois qui vient de s’écouler :

Le cours du XRP de Ripple a grimpé en flèche au mois de mars

Cette progression particulièrement notable semble être liée à l’affaire qui oppose Ripple à la Securities and Exchange Commission (SEC). Les investisseurs misent semble-t-il sur une victoire de l’entreprise de San Francisco face au gendarme financier américain.

Parmi les autres belles progressions du top 20, la Reine Bitcoin arrive en seconde place. Le cours du BTC prend ainsi +24% sur le mois, et s’inscrit semble-t-il dans une tendance de moyen terme : il a ainsi pris +72% sur le premier trimestre de l’année 2023.

Le cours du Bitcoin a également connu un mois de mars favorable

Ethereum continue de susciter l’intérêt des investisseurs

Ethereum continue à susciter l’intérêt, à l’aube de la très attendue mise à jour Shanghai. Prévue le 12 avril, cette dernière permettra aux utilisateurs ayant staké leurs ETH sur la Beacon Chain de les retirer. Le cours de l’ETH bénéficie donc de cet enthousiasme, et prend +15% sur le mois qui vient de s’écouler.

Cela ne concerne d’ailleurs pas que l’actif natif d’Ethereum. Le STETH de Lido Finance a fait son entrée remarquée dans le top 10 des cryptomonnaies les plus capitalisées au milieu du mois de mars. La version « staked » de Lido, qui permet aux utilisateurs de contourner le verrouillage de leurs actifs, existe aux côtés de la cryptomonnaie qu’elle représente… Ce qui fait que deux « ETH » figurent désormais dans le top 10 des cryptomonnaies les plus capitalisées :

Les deux « ETH » dans le top 10 des cryptomonnaies les plus capitalisées

Que retenir donc de tout cela ? Qu’après des temps incertains, et au milieu d’une vague de régulation, ce sont sans grande surprise le BTC et l’ETH qui ont la faveur des investisseurs. On notera aussi le retour en forme du XRP, touché mais loin d’être coulé. Son procès pourrait par ailleurs créer un précédent, et donner son premier revers d’ampleur à une SEC particulièrement hostile au secteur. Rendez-vous dans un mois pour savoir si ces cryptomonnaies auront réussi à consolider ces avantages.

