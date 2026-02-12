World Liberty Financial (WLFI) présente World Swap, une future application de forex

Dans le sillage des nombreuses promesses de World Liberty Financial, l'un de ses cofondateurs a dévoilé une application de forex. Que savons-nous sur ce projet baptisé World Swap ?

World Liberty Financial se tourne vers le forex avec World Swap

Depuis son lancement en 2024 par la famille Trump et certains de ses associés, World Liberty Financial (WLFI) a pour le moment fait beaucoup de promesses, mais n'a encore délivré que peu de nouveautés concrètes. Pour l'heure, cet écosystème semble ainsi se résumer à un marché de prêts et d'emprunts de 320 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), ainsi qu'au stablecoin USD1, tandis que des révélations du Wall Street Journal ont récemment mis en lumière un possible conflit d'intérêts avec les Émirats arabes unis.

Quoi qu'il en soit, Zak Folkman, l'un des cofondateurs de World Liberty Financial, a pris la parole à l'occasion de l'évènement Consensus Hong Kong, afin de présenter un projet de plateforme de forex baptisée World Swap.

Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été dévoilée, mais cette plateforme mettrait l'USD1 à l'honneur. Zak Folkman a aussi pointé du doigt les frais importants des services de transferts de fonds traditionnels, là où son service de change devrait faciliter les transferts transfrontaliers.

🔎 Pour aller plus loin — Tout savoir sur World Liberty Financial (WLFI)

Là encore, rien de bien concret n'est à noter pour le moment, et il s'agira donc de patienter encore pour pouvoir prendre toute la mesure du projet. En outre, de nouvelles annonces devraient être faites, à l'occasion d'un évènement qui aura lieu ce mois-ci à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump située à Palm Beach en Floride.

Plus tôt en janvier, rappelons que World Liberty Financial a aussi fait sa demande pour l'obtention d'une charte bancaire. Parmi les nombreuses promesses qui doivent encore être tenues, notons également qu'une carte de paiement avait été annoncée, tout comme une « WLFI App ».

De son côté, le token WLFI s'échange à un peu plus de 0,1 dollar lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 5,1 % sur les dernières 24 heures.

Source : CoinDesk

