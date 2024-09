World Liberty Financial : nous connaissons la date de lancement du projet crypto porté par Donald Trump et ses fils

Il faudra patienter encore quelques jours avant de pouvoir assister au lancement officiel de World Liberty Financial, la plateforme DeFi imaginée par Donald Trump Jr. et Eric Trump, et soutenue par leur père Donald Trump.

Donald Trump annonce officiellement la date de lancement du projet crypto de ses fils

World Liberty Financial, le projet crypto porté par les fils de Donald Trump, va bientôt voir le jour. Dans une vidéo publiée sur X, c'est le candidat républicain à la Maison Blanche lui-même qui a annoncé la nouvelle tant attendue.

Rejoignez-moi en direct sur Twitter Spaces à 20 heures le 16 septembre pour le lancement de World Liberty Financial. [...] Nous embrassons l'avenir avec la crypto et laissons derrière nous les grandes banques lentes et obsolètes.

C'est au début du mois d'août que les fils de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump Jr. et Eric Trump, ont annoncé le lancement prochain de leur projet crypto baptisé « World Liberty Financial », sans donner plus d'informations. Rapidement, la communauté crypto s'est posée des questions autour de cette initiative qui en a intrigué plus d'un.

Certaines interrogations ont été levées lorsque plusieurs extraits d'un whitepaper fourni aux différentes parties prenantes du projet ont fuité. Selon le document, World Liberty Financial se présentera sous la forme d'un service de prêt et d'emprunt similaire au protocole Dough Finance.

Certains observateurs ont d'ailleurs remarqué que le code de Dough Finance a été intégralement réutilisé lors des premiers tests réalisés. Une nouvelle peu rassurante à leurs yeux car le protocole a été piraté le 12 juillet dernier. Les cyberassaillants ont trouvé une faille au niveau des transactions sur le protocole leur permettant de subtiliser 2,1 millions de dollars à leur cible.

Cependant, il est probable que la faille ait été corrigée avant que le code ait été copié sur World Liberty Financial, voire que des modifications aient été faites par les développeurs de ce nouveau projet.

La plateforme DeFi World Liberty Financial devrait être un service de prêt et d'emprunt

Plus tôt cette semaine, Maxine Waters, représentante des États-Unis, membre du comité des services financiers de la Chambre des représentants et membre du parti démocrate, a vivement critiqué ce projet crypto soutenu par Donald Trump :

Si la finance décentralisée, ou DeFi, vise à créer une plus grande efficacité et une plus grande transparence, elle peut également présenter des risques accrus de piratage, d'escroqueries, d'inégalités d'information et de conflits d'intérêts qui peuvent nuire aux consommateurs et aux investisseurs. [...] Nous avons vu ce phénomène se produire dans la nouvelle entreprise DeFi qu'Eric Trump et Donald Trump Jr. prévoient de lancer.

De leur côté, les fils de Donald Trump n'ont pas répondu à ces propos. Ces dernières semaines, ils ont accueilli de nouveaux membres au sein de leur équipe de travail. Ainsi, Corey Caplan, cofondateur de la plateforme DeFi Dolomite, a rejoint leurs rangs en tant que conseiller officiel.

Cette arrivée a été suivie d'un message posté sur Telegram dans lequel les porteurs du projet ont assuré qu'ils faisaient de la sécurité une préoccupation majeure. « Nous ne prenons aucun risque. Nous travaillons avec les meilleurs experts en sécurité du monde : Zokyo, Fuzzland, PeckShield, BlockSecTeam et bien d'autres, » pouvait-on lire dans la publication.

Source : Donald Trump sur X

