Wine Bottle Club (WBC) : quand les plus grands vins français rencontrent les NFTs

Introduction au Wine Bottle Club

Wine Bottle Club est le fruit d'une collaboration entre deux professionnels passionnés du monde viticole, Louis de Bonnecaze et Philippe Papillon, et deux passionnés de la tech, Florent Coulon et Maxime Garraud.

Louis de Bonnecaze, d'abord, dirige Lasserre & Papillon avec son associé Philippe Papillon, un négociant de vins du terroir bordelais spécialisé dans les plus Grands Crus de la région comme le Château Cheval Blanc, le très prestigieux Château Margaux ou encore le Château Angelus.

Louis est également le fondateur de BTC Wine, un service de vente de vins prenant pied directement à Bordeaux, la capitale de la vigne. BTC Wine propose un service de vente directe de professionnels à particuliers, mais également un service de vente en ligne qui dessert plus de 30 pays aux 4 coins du globe.

Vous pourrez y retrouver les plus grands vins de Bourgogne, mais également des vins italiens, espagnols ainsi que des champagnes de renom comme le très grand millésime Dom Pérignon. Mais surtout, ce qui fait la particularité de BTC Wine, c'est que, comme son nom le laisse supposer, la cave accepte le Bitcoin (BTC) comme moyen de paiement. Vous avez bien compris : BTC Wine permet de s'offrir un Petrus en Bitcoin.

Philippe Papillon quant à lui n'est nul autre que le PDG et fondateur de Lasserre & Papillon, et qui, de par son expérience d'investissement dans les plus grands crus et le négoce de vins de Bordeaux à travers l'Asie, promet d'offrir le meilleur du patrimoine viticole français.

La rencontre avec Maxime Garraud et Florent Coulon fait basculer le projet dans le Web 3.0, ce dernier ayant réalisé sa double thèse HEC / Mines PariTech sur la traçabilité alimentaire via la blockchain.

Ces 4 passionnés ont décidé de mettre leurs talents en commun pour créer Wine Bottle Club : un projet de token non fongible (NFT) unique qui permet aux détenteurs de bouteilles numériques de les voir adossées aux plus grands crus bordelais. De plus, cela ouvre la porte du Wine Bottle Club et à la multitude d'avantages que cela comprend.

Que propose le Wine Bottle Club ?

Ainsi, Wine Bottle Club est le fruit de la collaboration d'un large éventail de talents issus du secteur du vin et de la blockchain afin de proposer une multitude de NFTs d'un nouveau genre.

Cette jeune entreprise propose une idée totalement singulière : adosser des NFTs aux plus grandes bouteilles du patrimoine français.

La première collection du Wine Bottle Club, intitulée « Genesis », démarre sur les chapeaux de roue avec les meilleurs domaines viticoles du terroir bordelais, afin de vous proposer 4 926 NFTs mintés sur la blockchain Ethereum.

Ces NFTs au design unique seront générés de façon aléatoire à travers une palette de plus d'une centaine d'attributs. Parmi ces milliers de bouteilles singulières, quelques-unes bénéficieront d'un design tout à fait exclusif.

Effectivement, Wine Bottle Club a collaboré avec l'artiste JonOne, le fondateur du collectif d'artistes « 156 All Starz », afin de créer un fond unique pour 501 des NFTs de la collection.

NFT représentant l'une des bouteilles du Wine Bottle Club en collaboration avec JonOne

Les amateurs de bons vins seront comblés : pour commencer, cette collection unique proposera 1 500 bouteilles de Pessac-Léognan Bitcoin La Cuvée® 2019 et 180 de Château Pape Clément 2014, des vins soigneusement sélectionnés et bénéficiant d'appellation d'origine contrôlée (AOC) produits à Pessac-Léognan, juste au sud de Bordeaux.

Direction ensuite la presqu'île de la Gironde, au nord, afin de poser un pied dans les vignobles du Médoc. Wine Bottle Club nous emmènera au Château Margaux, une appellation reconnue dans le monde entier, afin de nous proposer 1 500 exemplaires de Margaux Bitcoin La Cuvée® 2019.

Quelques pas plus loin, rendez-vous au Château Gruaud Larose, en plein cœur de l'appellation Saint-Julien, où nous trouverons 180 bouteilles de Château Gruaud Larose 2014.

Direction enfin l'est de Bordeaux, non loin du prestigieux vignoble Petrus, pour retrouver une édition de 60 exemplaires de Château Cheval Blanc 2011. Une bouteille de renommée avec un encépagement mêlant Cabernet Franc et Merlot.

Et pour terminer ce tour des vignobles bordelais, Wine Bottle Club saura nous proposer 1 500 flacons de Saint-Émilion Grand Cru Bitcoin La Cuvée® 2019, une appellation exigeant des conditions de production rigoureuses, fruit du mélange de merlot, de cabernet franc et de cabernet-sauvignon.

Notons que Wine Bottle Club conserve encore dans sa cave 6 bouteilles « légendaires », dont le prix, la date de sortie ou la nature même n'ont pas encore été révélés.

Vous l'aurez compris, nous aurons ici affaire à une sélection minutieuse par des experts des meilleurs vins français.

Accès au club VIP et avantages exclusifs

Détenir un NFT du Wine Bottle Club ne permet pas seulement de détenir une bouteille virtuelle dans son portefeuille numérique. En réalité, cela permet aux détenteurs des NFTs de cette collection de devenir membres du club « VIP » et de bénéficier d'une multitude d'avantages exclusifs.

Tout d'abord, si vous détenez un NFT du Wine Bottle Club, alors l'équipe en charge du projet vous fera soigneusement parvenir un réel exemplaire de votre bouteille, correspondant à l'attribut « Étiquette ».

De nombreux autres avantages se déclinent de la façon suivante :

Accès au « Wine Bottle Club » , le tout premier club au monde qui réunit les amateurs de bon vin et de cryptomonnaies ;

, le tout premier club au monde qui réunit les amateurs de bon vin et de cryptomonnaies ; Des remises exclusives sur la boutique BTC Wine ;

sur la boutique BTC Wine ; Des visites de propriétés viticoles de prestige et des événements VIP aux 4 coins du globe ;

aux 4 coins du globe ; Accès à la whitelist des futurs projets du Wine Bottle Club ;

du Wine Bottle Club ; Une introduction personnalisée à la dégustation du vin ;

à la dégustation du vin ; Des ventes privées exclusives ;

exclusives ; Des conseils pour investir dans le vin ;

Des tarifs préférentiels pour stocker vos bouteilles directement au Bordeaux City Bond , un entrepôt spécialisé dans le stockage du vin ;

, un entrepôt spécialisé dans le stockage du vin ; Un accès au futur metaverse du Wine Bottle Club, dont l'annonce est prévue prochainement.

Conclusion sur le Wine Bottle Club

Voilà un projet de NFTs dont on ne peut que souligner l'originalité, et qui permettra très probablement de faire rayonner la France à l'international grâce au vin, un nectar dont elle a largement su prouver sa maîtrise.

Le Wine Bottle Club, encadré par de véritables passionnés du milieu, promet d'offrir un projet de qualité également grâce à ses partenariats avec des domaines de renom. À ce titre, l'équipe a récemment annoncé une collaboration avec Bernard Magrez, propriétaire de 40 domaines viticoles dans le monde dont de Grands Crus classés comme le Château Pape Clément ou le Château La Tour Carnet.

Grâce aux avantages procurés par son club VIP, Wine Bottle Club a toutes les cartes en main pour faire office de passerelle entre le monde des passionnés du vin et les amateurs de NFTs.

Avec déjà une multitude d'annonces prometteuses et d'autres à venir, comme des partenariats avec des maisons de vins luxueuses ou encore l'ouverture de la première cave à vin au monde dans le metaverse, Wine Bottle Club semble bien parti pour se faire un nom au sein du Web 3.0.

