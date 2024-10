Le White Paper de Bitcoin était publié il y a 16 ans jour pour jour – Le rêve de Satoshi est-il devenu réalité ?

Il y a 16 ans, Satoshi Nakamoto publiait le White Paper de Bitcoin, proposant une monnaie numérique sans intermédiaire, fondée sur un système décentralisé sécurisé par la preuve de travail (PoW). Aujourd'hui, Bitcoin incarne-t-il cette vision originelle d’un réseau financier transparent et accessible à tous ?

Le White Paper de Bitcoin fête ses 16 ans aujourd'hui

Le 31 octobre 2008, un développeur qui se faisant appeler Satoshi Nakamoto fit sa 1ère apparition publique sur la Cryptography Mailing List de Metzdowd.com en publiant un document intitulé « Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System », ou « Bitcoin : un système électronique de monnaie liquide en pair à pair ».

Ce document, plus souvent appelé le « White Paper de Bitcoin », décrit le concept d'une monnaie numérique transférable sans intermédiaire et introduit un mécanisme qui aura révolutionné le monde de la finance : le consensus de Nakamoto.

En seulement 9 pages, le White Paper décrit les concepts fondamentaux sur lesquels repose Bitcoin :

utilisation d'une paire de clés , une privée et une publique pour gérer les « pièces », les BTC ;

, une privée et une publique pour gérer les « pièces », les BTC ; le serveur d'horodatage , un concept qui existait déjà avant Bitcoin qui est aujourd'hui plus connu sous le nom de « blockchain » ;

, un concept qui existait déjà avant Bitcoin qui est aujourd'hui plus connu sous le nom de « blockchain » ; la preuve de travail (PoW), ou « Proof of Work » en anglais, un mécanisme inspiré du protocole Hashcash de Adam Back ;

en anglais, un mécanisme inspiré du protocole Hashcash de Adam Back ; le réseau , permettant à différents ordinateurs appelés « nœuds » de se partager et sauvegarder l'historique de transaction ;

, permettant à différents ordinateurs appelés « nœuds » de se partager et sauvegarder l'historique de transaction ; la prime de résultat , un système qui récompense économiquement les participants à la sécurité du réseau.

, un système qui récompense économiquement les participants à la sécurité du réseau.

Beaucoup retiennent du White Paper essentiellement le concept de blockchain, affirmant même que l'innovation de Bitcoin repose principalement sur cette architecture de données, mais il est trop souvent oublié que ce sont en réalité ces 5 éléments combinés qui font de Bitcoin un réseau résilient et décentralisé.

En effet, la preuve de travail est un élément central à Bitcoin, permettant de créer un marché du minage libre, rendant le réseau plus rentable à sécuriser qu'à attaquer.

Enfin, bien que le document présente l’émission des BTC comme immuable et impossible à manipuler par une entité unique, il n’aborde pas en détail les avantages monétaires et économiques de Bitcoin qui font sa force et qui attire autant les investisseurs aujourd'hui.

Les idées de Satoshi Nakamoto ont-elles été réalisées ?

Le White Paper et les écrits de Satoshi Nakamoto sont souvent repris, voire déformés, par de nombreux entrepreneurs ou crypto-enthousiastes qui cherchent à justifier la création de réseaux alternatifs, dotés de caractéristiques différentes de Bitcoin, et censés se rapprocher davantage de la vision de Satoshi.

Cet argument a notamment été utilisé lors des débats de la Blocksize War, menant au fork de Bitcoin et à la création de Bitcoin Cash, puis de Bitcoin SV, ainsi qu’à la formation de réseaux alternatifs comme Monero (XMR) ou Kaspa (KAS). Malgré leurs différences techniques et le fait qu’ils prétendent avoir mieux interprété la volonté de Satoshi Nakamoto, ces réseaux n’ont pas vraiment réussi à attirer d’utilisateurs jusqu'ici.

De plus, même lorsque ces personnes n’interprètent pas les paroles de Satoshi en fonction de leurs biais, elles oublient que la volonté et les idées de Satoshi n’ont plus d’importance. Ce dernier a justement fait le choix de disparaître pour permettre à la communauté de décider librement des changements et forks qu’elle souhaite adopter pour Bitcoin, sans influence du créateur lui-même.

