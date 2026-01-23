Alors que l’Europe marque un certain éloignement avec les États-Unis, cela passera-t-il aussi par les réseaux sociaux ? C’est l’ambition de W, un réseau social concurrent à X, qui a été présenté au forum économique de Davos.

W, un concurrent à X créé en Europe

Dans l’alphabet, la lettre W arrive juste avant X. Le nouveau réseau social du même nom affiche ainsi son ambition : devenir aussi important que X, mais en faisant les choses différemment. Porté par une ancienne d’eBay née en Allemagne, Anna Zeiter, ce nouveau réseau compte en effet se positionner à l’opposé de celui d’Elon Musk.

Le réseau X (ex-Twitter) qui se veut un chantre de la liberté d’expression, est régulièrement épinglé pour ses relais d’appels à la haine, de fake news et de contenus illégaux. La plateforme croule également sous les bots, ces faux utilisateurs qui imitent parfaitement des comportements humains.

Pour Anna Zeiter, ces problèmes soulignent la nécessité de créer un réseau social qui fait de la justesse de l’information un pilier :

La désinformation systémique érode la confiance du public et affaiblit la prise de décision démocratique. […] Nous pensons qu’il est urgent de créer une nouvelle plateforme de médias sociaux conçue, gérée et hébergée en Europe […] fondée sur la vérification humaine, la liberté d’expression et la confidentialité des données.

Vérification contre fiabilité

Pour lutter contre les dérives de X, le réseau W imposera un processus d’identification strict, afin d’écarter les bots. Plus moyen donc de créer un compte avec une simple adresse email : le réseau vérifiera que chaque utilisateur est humain.

Autre mesure : la diversification des sources d’information, pour lutter contre les « echo chambers ». Là où les réseaux sociaux traditionnels tendent à proposer à l’utilisateur des contenus en lien avec ses intérêts et idées, W se propose de fournir une diversité d’informations et opinions, afin de croiser différents courants d’opinion.

Une version beta de la plateforme W sera lancée dès février, avec une ouverture au grand public qui devrait avoir lieu d’ici à la fin de l’année 2026.

L’Europe s’arme contre les GAFA

L’autre enjeu de W, c’est bien sûr que le réseau est européen. Les données seront intégralement hébergées en Europe, et le siège social de l’entreprise est situé en Suède. La société adopte par ailleurs un modèle décentralisé : équipe technique en Ukraine, direction commerciale à Londres, PDG domiciliée à Zurich.

Le lancement de W est notable, dans une Europe qui commence à fourbir ses armes numériques. Il intervient cependant dans un paysage particulièrement saturé. Le réseau X dépasse la centaine de millions d’utilisateurs quotidiens et son plus grand concurrent actuel, Bluesky, est désormais relativement bien implanté, notamment dans le secteur des médias.

👉 Dans l’actualité – Après Lens Protocol, le réseau social Web3 Farcaster est cédé à son tour

Cela souligne aussi l’enjeu de lutte contre les fake news, de plus en plus présent. On se rappelle qu’en France, Emmanuel Macron avait proposé en novembre un « label » pour les médias, afin de réguler l’information sur les réseaux sociaux. Avec une question fondamentale, posée pour W comme pour les autres projets de ce type : la lutte contre les fake news peut-elle se faire sans tomber dans une dérive de contrôle étatique de l’information ? La question est posée.

