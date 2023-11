Vol de cryptomonnaies : Kronos Research perd 26 millions de dollars — Comment ?

Samedi soir, la société de trading de Kronos Research a subi une perte suite à un hack. Dans les heures ayant suivi, l’entreprise a communiqué pour expliquer que cette attaque était due à un accès frauduleux par connexion API :

Dimanche, Kronos Research a ensuite apporté plus de détails, confirmant les montants volés à hauteur de 26 millions de dollars environ. En outre, la société explique que les fonds des clients ne seront pas affectés, car « toutes les pertes seront couvertes en interne » :

1/ Since 1:20 am (GMT+8), our team has been working round the clock to minimize the impact and resume trading operations, following a hacking incident that involved unauthorized access to our API Keys. https://t.co/t2cP9s69sZ

— Kronos Research 🟠 (@ResearchKronos) November 19, 2023