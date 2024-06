Vitalik Buterin tacle les memecoins basés sur des célébrités

Vitalik Buterin s’est exprimé sur Twitter, en réaction à la sortie d’un token par la chanteuse Iggy Azaela. Selon le créateur d’Ethereum, la tendance actuelle ne permet pas de créer de la valeur au-delà de la spéculation, et les cryptomonnaies de ce type courent le risque de ne pas durer dans le temps.

I'm feeling quite unhappy about with "this cycle’s celebrity experimentation" so far.

"Financialization as a means toward an end", I can respect if the end is worthy (healthcare, open source software, art, etc). Financialization *as the final product*, 🤮

Ashton and Mila's…

