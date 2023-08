Avis Validus – Arnaque ou plateforme fiable ?

Rentabilité incroyable, développement personnel et transformation financière… Les promesses de Validus sont nombreuses, c’est pourquoi on en entend parler en ce moment. Trop beau pour être vrai ? On se penche sur le sujet, pour déterminer si Validus est une arnaque ou non, et s’il faut s’en méfier.

Validus : de la formation en investissement au marketing de réseau

Nous allons commencer par une présentation de Validus, et des services proposés aux utilisateurs. Il est difficile de trouver des informations complètes sur le projet, et les adresses sont multiples. Plusieurs URL sont en effet utilisées pour communiquer, et elles ne se ressemblent pas. Il semblerait que les responsables aient multiplié les sites et les identités visuelles :

Les nombreux visages de Validus, qui pointent tous vers le même site

Vous vous en doutez, c’est déjà un élément suspect. Surtout que les liens de ces sites pointent tous vers une seule destination. Le visiteur se retrouve en effet sur une unique page de connexion ou d’inscription. Comme c’est souvent le cas pour les plateformes de ce type, Validus fonctionne avec des liens de « referral », c’est-à-dire des parrainages. Il n’est donc pas possible de s’inscrire sans parrain – et sans débourser une certaine somme. La nécessité de payer pour avoir accès à des informations est bien sûr un autre signe suspect.

Quels services propose alors Validus ? Sur son site Internet, la plateforme est décrite comme suit :

« Une communauté avec un réseau international solide, qui forme un écosystème prospère, où chacun peut grandir, se développer et trouver le succès. »

C’est une bien belle promesse, mais qui n’est pas particulièrement claire. Si nous nous penchons un peu plus sur les descriptions, le site affirme cependant proposer un programme de recrutement, et s’appuyer sur du « marketing de réseau ». Sous ce nom ronflant se cache l’acronyme MLM, dont nous vous avons déjà parlé. Le MLM, c’est une technique de vente où les participants recrutent dans leurs propres réseaux et sont rémunérés par des commissions touchées sur les inscriptions. Ce système de parrainage pyramidal cache bien souvent des arnaques, et peut être utilisé dans des systèmes de Ponzi. C’est donc aussi un (gros) point suspect pour Validus.

Comment fonctionne Validus ?

Surtout que ce n’est pas clair pour l’utilisateur. Validus propose en effet en apparence des formations et guides. La plateforme fait la promesse de former ses membres à l’entrepreneuriat, au leadership, à la blockchain, au Forex… Et plus encore. Mais dans la réalité, les utilisateurs de Validus n’ont pas seulement accès à ces cours. Ils doivent les vendre à leur réseau pour toucher des commissions.

Les membres de Validus gagnent en effet des « niveaux » en fonction des parrainages qu’ils effectuent. Plus leur niveau est élevé, plus ils obtiennentdes récompenses. Mais le risque de ce type de fonctionnements pyramidaux, c'est que les derniers arrivants ne peuvent pas générer suffisamment de parrainages pour être rentables.

Pourtant, Validus affirme que les gains dégagés sont monumentaux : « Validus te propose de faire un 500% de rentabilité grâce aux intérêts composés sur ton investissement en 13 mois. » Une promesse qui est bien sûr très difficile à tenir. C’est également un marqueur courant d’arnaque, les projets louches se basant sur l’appât du gain.

L’avertissement du gendarme financier belge, la FSMA

Et quoi de plus louche qu’un projet épinglé par des institutions de protection ? Les autorités de surveillance mondiales publient régulièrement des avertissements sur ce type de sites, lorsqu’elles estiment que les consommateurs sont en danger. Pour Validus, c’est la FSMA belge qui a alerté dès décembre 2022 sur la nature du projet :

« Outre le fait que la FSMA se pose des questions quant à la qualité des cours proposés, un certain nombre de problèmes se posent. Premièrement, la FSMA rappelle que la commercialisation d’instruments dérivés négociés via un système de négociation électronique et incluant un effet de levier (tels que certains instruments sur forex) est interdite en Belgique. Deuxièmement, la commercialisation de ces formations s’opère souvent par le biais d’un système pyramidal. »

Les équipes de Validus : des anciens d’OmegaPro et OneCoin ?

Parmi l’équipe de Validus, on trouve plusieurs noms, dont Howard Friend en tant que PDG, Mansour Tawafi en tant que président, ou Hicham Laarej, comme responsable du marché européen. Si ce dernier nom vous dit quelque chose, ça n’est pas pour rien : l’homme aurait fait ses classes chez Omegapro, un autre site de marketing de réseau qui a été épinglé par l’AMF en France.

Un excellent article de Warning Trading montre par ailleurs que les équipes de Validus sont pour la plupart liées à d’autres sites louches ou arnaques avérées. Deux des membres, Mansour Tawafi et Parwis Daoud, auraient ainsi des liens avec l’arnaque OneCoin, une des plus médiatisées de ces dernières années.

Autres éléments suspects : les sites ne présentent aucune adresse légale, et l’on ne sait pas où est situé Validus. Pour rappel, tout site (et a fortiori toute entreprise) doit disposer d’une adresse, avec des moyens de contact. C’est un autre élément suspect : il n’existe pour ainsi dire pas de moyen de contacter les équipes de Validus.

Notre avis sur la plateforme Validus

En conclusion, que penser de Validus ? Les éléments récoltés ne nous permettent évidemment pas de conseiller l’utilisation de la plateforme. Voici ce que nous pouvons retenir :

Les services proposés ne sont pas clairs, et l’inscription nécessite de débourser de l’argent

Le système repose sur des parrainages, et une organisation pyramidale souvent utilisée par les arnaques

Validus ne semble pas enregistré légalement dans une juridiction précise, et il n’est pas possible de contacter les équipes

Ses membres fondateurs semblent liés à d’autres projets suspects

Le site a les marqueurs d’une arnaque : peu de clarté, mots clés et buzzwords, peu d’informations sur son fonctionnement

Nous conseillerons donc bien sûr la plus grande prudence, et l’on rappellera de toujours vérifier les origines d’un projet et sa solidité, et de passer par des plateformes d’investissement fiables.

Sources : Validus, Warning Trading

