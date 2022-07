Les utilisateurs d’Uniswap victimes de phishing – 8 millions de dollars de cryptomonnaies s’envolent

L’attaque a été décrite par Harry Denley, un analyste de Metamask, qui explique comment ce phishing a eu lieu, et comment les utilisateurs d’Uniswap ont été bernés. Un « token malveillant » aurait été envoyé aux fournisseurs de liquidité (LP), avec la promesse d’un airdrop :

⚠️ As of block 151,223,32, there has been 73,399 address that have been sent a malicious token to target their assets, under the false impression of a $UNI airdrop based on their LP's

Plusieurs techniques ont été utilisées pour rendre ce faux airdrop légitime en apparence. Tout d’abord, les attaquants ont réussi à faire indexer l’envoi sur les explorateurs de blocs tels qu’Etherscan pour qu’il semble provenir d’un contrat légitime :

Les transactions provenant en apparence de « Uniswap V3 : Positions NFT »

Le nom de ce token malveillant renvoyait à un nom de domaine /uniswaplp.com, qui imitait lui-même l’apparence des communications habituelles d’Uniswap. Les fonds ont été ensuite dérobés à partir de ce site annexe. Au total, ce seraient plus de 8 millions de dollars en ETH qui auraient été envoyés sur le mixeur Tornado Cash, afin d’être blanchis.

Plusieurs personnes ont réagi à cette attaque d’ampleur, dont Binance Changpeng Zhao. Un peu trop rapidement ? Le PDG de Binance a annoncé que ses équipes avaient « détecté une attaque potentielle sur Uniswap V3, sur la blockchain ETH ». Puis il s’est repris, précisant qu’il ne s’agissait que d’une attaque de type phishing – mais particulièrement efficace :

Connected with the @uniswap team. The protocol is safe.

The attack looks like from a phishing attack. Both teams responded quickly. All good. Sorry for the alarm.

Learn to protect yourself from phishing. Don't click on links. 🙏 pic.twitter.com/FIXebz3iBC

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 11, 2022