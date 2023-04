Les utilisateurs de KuCoin subissent une attaque – Les pertes s’élèvent à 22 000 dollars

La nouvelle a été révélée par KuCoin tôt ce matin. Les équipes de la plateforme d’échange expliquent que le hack n’a duré que 45 minutes, mais qu’il a suffi pour que les attaquants repartent avec une somme importante :

1/ The @kucoincom handle was compromised for about 45 mins from 00:00 Apr 24 (UTC+2). A fake activity was posted and unfortunately led to asset losses for several users. KuCoin will fully reimburse all verified asset losses caused by the social media breach and the fake activity.

— KUCOIN (@kucoincom) April 24, 2023