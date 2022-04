UPS veut lancer son service de livraison dans le metaverse

UPS veut se lancer dans le metaverse et les tokens non fongibles (NFT)

UPS, l'importante société de livraison de colis américaine, ambitionne de se lancer dans le metaverse. Michael Kondoudis, avocat spécialisé, explique avoir repéré plusieurs demandes de marques liées au metaverse dans la base de données du Bureau américain des brevets et des marques de commerce. UPS a enregistré plusieurs éléments distinctifs de sa marque, comme son logo, et des termes comme « United Parcel Services » et « UPS Store ».

Les dépôts consultés par l'avocat décrivent notamment un service de livraison et d'expédition accessible depuis le metaverse. UPS souhaite visiblement permettre à ses clients de programmer l'envoi d'un colis par le biais d'une interface accessible en réalité virtuelle ou augmentée. Les documents n'en disent pas plus sur les ambitions d'UPS sur ce point.

D'après les dépôts, UPS souhaite également se lancer sur le marché des tokens non fongibles (NFT). Les documents déposés par l'entreprise évoquent en effet des boutiques d'objets virtuels sous forme de NFT, dont des œuvres de collection, des vêtements, des véhicules, des colis, des avions et des accessoires pour le sport. Le descriptif, volontairement vague, révèle l'intérêt d'UPS pour le secteur des actifs numériques certifiés sur la blockchain.

👉 Découvrez notre top 4 des metaverses prometteurs pour 2022

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Les marques affluent vers le metaverse

Pour Michael Kondoudis, ces dépôts démontrent l'intérêt d'UPS pour le metaverse. En miroir de nombreuses autres entreprises, le transporteur américain se prépare activement à l'essor des mondes numériques accessibles grâce à un casque de réalité virtuelle ou augmentée. Interviewé par nos confrères d'ExpertClick, l'avocat explique :

« UPS est une marque mondiale d'expédition et de livraison, et la valeur attachée à ses marques de commerce est importante. […] De toute évidence, UPS voit le potentiel du metaverse ».

D'après lui, l'attrait affiché par UPS témoigne « d'une nouvelle tendance aux dépôts de marques de commerce liées aux NFT et au metaverse dans le secteur de l'expédition, de la logistique et de la livraison de colis ». Concrètement, d'autres grands noms du secteur devraient emboîter le pas à UPS dans un avenir proche. Le nombre de demandes de marques devrait exploser dans les 12 mois à venir, prophétise l'avocat.

Depuis que Facebook est devenu Meta, de nombreuses marques de renommée mondiale se sont tournées vers le metaverse. Récemment, Mastercard a d'ailleurs déposé plusieurs brevets dédiés aux mondes numériques et aux NFT. C'est également le cas d'American Express et de Monster Energy.

D'autres entreprises ont été encore plus loin en nouant des partenariats avec des firmes du secteur de la blockchain et du metaverse. Par exemple, AXA France et le groupe Casino se sont implantés dans l'univers virtuel de The Sandbox (SAND).

👉 Lire aussi : 30% des Français affirment comprendre ce qu'est le metaverse

Sources : Twitter, ExpertClick

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité